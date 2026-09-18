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Calcio | 18 settembre 2026, 11:14

Calcio | Pontelungo. Zanardini trae buoni spunti nonostante la sconfitta con la Virtus: "Ottime indicazioni, puniti da un calo di tensione" (VIDEO)

Calcio | Pontelungo. Zanardini trae buoni spunti nonostante la sconfitta con la Virtus: &quot;Ottime indicazioni, puniti da un calo di tensione&quot; (VIDEO)

Sconfitta casalinga nello scorso week end per il Pontelungo: il 4-2 incassato dalla Virtus Sanremese è stato figlio di una sfida dai due volti contro i matuziani. Nel post-partita, mister Fabio Zanardini ha analizzato a caldo i novanta minuti, partendo dalle ottime indicazioni del primo tempo — chiuso in vantaggio grazie a un atteggiamento propositivo e concentrato — fino al calo di tensione della ripresa che ha spianato la strada al ritorno degli avversari.

Il tecnico granata si è soffermato sugli errori difensivi da evitare, ma ha espressosoddisfazione per i segnali di crescita del gruppo: dall'identità di squadra finalmente ritrovata al progressivo rientro dei giocatori chiave come Sfinjari, fino al buon apporto dei nuovi innesti.

Eric Parodi

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