Calcio | San Michele, la marcia ai primi impegni ufficiali prosegue con il 4-0 alla Juniores del Pietra Ligure

Test amichevole positivo per la San Michele, che mercoledì sera al De Vincenzi ha superato per 4-0 la juniores del Pietra Ligure in un allenamento congiunto ricco di indicazioni utili in vista degli impegni che attendono la squadra.
Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con le due squadre che si equivalgono. Nella ripresa, però, gli ingauni cambiano marcia: al 58' Orru sblocca il risultato su assist di Vannozzi. Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Barbo, autore di un colpo di tacco di grande qualità, che al minuto 82 si ripete siglando la doppietta personale con un preciso diagonale dal limite dell'area, ancora imbeccato da un Vannozzi in serata di grazia. Nel mezzo, al 70', occasione sprecata per Miftah, che si procura un calcio di rigore ma lo calcia a lato. A chiudere i conti, all'84', è Fazio, bravo a svettare di testa su un cross da calcio d'angolo.
Una prova incoraggiante, dunque, per la squadra di Torregrossa e Rotiroti, che si prepara ora all'ultimo test amichevole di domenica sera ad Andora, contro la juniores biancoazzurra, ultimo appuntamento prima dell'esordio in Coppa Liguria. Proprio nel weekend della prima giornata di coppa, però, i ragazzi ingauni osserveranno un turno di riposo.
Formazione San Michele: Ghiozzi (30' Khalil, poi 60' Rotiroti M.), Protti (46' El Harzli), Montagna (46' Fazio), Giglio, Campari, Monfasani (46' Buttu), Ferrentino (46' Gallea), Gerini (70' Bassi), Torregrossa T. (50' Barbo), Parrelli (46' Vannozzi), Orru (60' Miftah)
Allenatori: D. Torregrossa, D. Rotiroti
Reti: 58' Orru, 62' e 82' Barbo, 84' Fazio