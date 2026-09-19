Calcio | Plodio, chiusa con successo la tre giorni insieme alle leve giovanili del Gozzano

E' arrivata un’importante attestazione di stima per il Plodio, che ha recentemente ospitato presso le proprie strutture le leve giovanili del Gozzano per tre giornate di ritiro e preparazione dedicate alle formazioni 2011 e 2013.

L'evento ha visto i giovani atleti impegnati in intense sessioni di allenamento, momenti conviviali tra pranzi e cene condivisi, e incontri dedicati al buon calcio. La presenza della società piemontese rappresenta un motivo di forte orgoglio per il Plodio, realtà locale che, pur nelle sue dimensioni contenute, ha saputo farsi apprezzare anche al di fuori dei confini regionali per la qualità dell'organizzazione e delle strutture messe a disposizione.

A completare la riuscita della tre giorni è stata la sinergia con la Carcarese, con la quale si è consolidato un rapporto di collaborazione continuativo: la società biancorossa ha infatti inviato i propri ragazzi di pari età per disputare due amichevoli con i pari età del Gozzano.

Con il bilancio ampiamente positivo e tanti sorrisi sul campo, la società ha auspicato di poter rinnovare la partnership anche nella prossima stagione.