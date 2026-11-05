Calcio | Prima Categoria. Tre pareggi nei recuperi: lo Speranza allunga in vetta. Stasera Dego–Camporosso chiude il giro

Tre pareggi ma dalle dinamiche assolutamente diverse hanno animato il mercoledì sera del girone A di Prima Categoria: 0-0 tra Altarese e Golfo Dianese, 3-3 tra Quiliano & Valleggia e Speranza, 2-2 tra Veloce e Nolese. Stasera tocca a Dego e Camporosso, ultima gara da cui si attende il verbale prima di avere un quadro della graduatoria finalmente uniforme

Q&V - Speranza è stata la partita più ricca di gol.La squadra di Ferraro colpisce due volte nel finale di primo tempo, con Mata al 34' e Minetti al 39' , e al 7' della ripresa trova con Fusetti il gol del 3-0. La capolista però ha una vera reazione d'orgoglion: Carocci firma una doppietta e Fancellu, servito da Bianchi, completa la rimonta fino a un insperato 3-3.

Un punto che permette alla squadra di Ponte di allungare al comando con 14 punti, e che porta il Quiliano quota 6.



Al Levratto rimonta Veloce sulla Nolese. Il primo tempo si chiude sull’1-2. Pittalis porta avanti i biancorossi al 31', su assist di Benini e raddoppia al 36' su rigore. Prima dell’intervallo, al 44', Risso accorcia le distanze innescato da Berardinucci. Nella ripresa decide il pareggio Amatruda al 12'.

I granata salgono a otto punti, i biancorossi a quattro.

Nessun gol, ma tante occasioni, nel confronto tra due squadre che ambiscono a restare nelle posizioni alte come Altarese e Golfodianese. I valbormidesi arrivano a 11 punti e mantengono la seconda miglior difesa con 7 gol subiti. LA Golfo Dianese sale a 10 e conferma il suo andamento: 4 pareggi in 6 gare e ancora nessuna sconfitta.



