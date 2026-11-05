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Calcio | 05 novembre 2026, 12:30

Calcio | Prima Categoria. Tre pareggi nei recuperi: lo Speranza allunga in vetta. Stasera Dego–Camporosso chiude il giro

Reti bianche tra Altarese e Golfo Dianese, la Veloce recupera due reti alla Nolese

L'esultanza di Lorenzo Carocci

L'esultanza di Lorenzo Carocci

Tre pareggi ma dalle dinamiche assolutamente diverse hanno animato il mercoledì sera del girone A di Prima Categoria: 0-0 tra Altarese e Golfo Dianese, 3-3 tra Quiliano & Valleggia e Speranza, 2-2 tra Veloce e Nolese. Stasera tocca a Dego e Camporosso, ultima gara da cui si attende il verbale prima di avere un quadro della graduatoria finalmente uniforme

Q&V - Speranza è stata la partita più ricca di gol.La squadra di Ferraro colpisce due volte nel finale di primo tempo, con Mata al 34' e Minetti al 39' , e al 7' della ripresa trova con Fusetti il gol del 3-0. La capolista però ha una vera reazione d'orgoglion: Carocci firma una doppietta e Fancellu, servito da Bianchi, completa la rimonta fino a un insperato 3-3.

Un punto che permette alla squadra di Ponte di allungare al comando con 14 punti, e che porta il Quiliano quota 6.
 

Al Levratto rimonta Veloce sulla Nolese. Il primo tempo si chiude sull’1-2. Pittalis porta avanti i biancorossi al 31', su assist di Benini e raddoppia al 36' su rigore. Prima dell’intervallo, al 44', Risso accorcia le distanze innescato da Berardinucci. Nella ripresa decide il pareggio Amatruda al 12'

I granata salgono a otto punti, i biancorossi a quattro.

Nessun gol, ma tante occasioni, nel confronto tra due squadre che ambiscono a restare nelle posizioni alte come Altarese e Golfodianese. I valbormidesi arrivano a 11 punti e mantengono la seconda miglior difesa con 7 gol subiti. LA Golfo Dianese sale a 10 e conferma il suo andamento: 4 pareggi in 6 gare e ancora nessuna sconfitta.


 

Redazione

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