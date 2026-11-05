Calcio | Sanremese, un progetto a lungo termine per il Comunale verso la gestione pluriennale. Erba sintetica e copertura dei distinti gli obiettivi

Il futuro dello stadio Comunale potrebbe passare da una vera e propria rivoluzione. La Sanremese starebbe infatti valutando un importante piano di ammodernamento dell'impianto, che potrebbe comprendere anche la sostituzione dell'attuale manto erboso con un terreno in sintetico. Un progetto ambizioso, che sarebbe stato al centro del nuovo incontro tra la squadtra e l'amministrazione comunale: i vertici della società, tra cui anche il presidente Christian Karembeu, hanno incontrato nella sala giunta di Palazzo Bellevue l'assessore al turismo Alessandro Sindoni, in un dialogo che stando ai ben informati avrebbe riguardato i lavori per lo stadio.

I dettagli dei contenuti della riunione sono ancora top secret, ma a quanto si vocifera dovrebbero essere stati discussi alcuni interventi strutturali intorno al comunale, tra cui, e sarebbe una vera rivoluzione per l'impianto, l'installazione dell'erba sintetica, che andrebbe a sostituire il manto in erba attuale. Si tratterebbe di una vera rivoluzione per lo stadio, che si affiancherebbe a quello eseguito nel 2023 a Pian di Poma e che segnerebbe una svolta storica per un impianto che fino agli anni '70 era in terra battuta.

Il cambiamento potrebbe concretizzarsi a maggio, con il termine della stagione attualmente in corso, affiancandosi anche a una serie di altri interventi di ristrutturazione che comprenderebbero anche la realizzazione di una copertura per il settore distinti, in un'ottica di ammodernamento.

Una mossa che, se dovesse concretizzarsi, manifesterebbe le intenzioni della società ora guidata da Karembeu: con questa mossa infatti la Sanremese, in virtù dell'articolo 5 del d.leg. 38/2021, potrebbe ricevere l'affidamento della struttura per diversi anni (almeno 5 secondo la legge), rendendo il comunale la propria casa per un lungo periodo ed evidenziando quindi la presenza di un progetto fortemente sentito.

A riprova di questo il fatto che dovrebbero essere previsti anche degli interventi per adeguare lo stadio ai requisiti necessari per la Serie C, un obiettivo che pare francamente difficile nella stagione in corso, ma che alla luce dei presunti investimenti sembra rimanere un obiettivo prefissato.