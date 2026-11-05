Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Stabilito l'ordine delle semifinali, si parte con Pietra Ligure - Savona

Sono state definite le sfide che porteranno alla finale della Coppa Italia di Eccellenza. Il sorteggio, svolto martedì 3 novembre presso la sede del Comitato Regionale Liguria, ha stabilito l’ordine di svolgimento delle semifinali di andata e ritorno.

Il primo atto è in programma mercoledì 18 novembre 2026, mentre il ritorno si disputerà mercoledì 2 dicembre 2026.

Nel primo incontro in tabellone il Pietra Ligure ospiterà il Savona al De Vincenzi nel match di andata. Un confronto che metterà di fronte quelle che attualmente sono le prime due forze del campionato.

La seconda semifinale vedrà invece di fronte l’Athletic Club Albaro e il Football Genova Calcio. Primo atto alla Sciorba, il ritorno al Ferrando.