Giudice Sportivo | Promozione. Tra i savonesi una giornata di squalifica per Ricci, Luca Beluffi e Halaj

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 28/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026
LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
Al 45+3 pt colpiva al volto un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
FRIULI FABIO (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (II INFR)
DONDERO CESARE (CALVARESE 1923)
BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)
GARETTO ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
MARINO MATTIA (CAMPESE F.B.C.)
STILO FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)
BELVEDERE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MACELLONI EDOARDO (CALVARESE 1923)
BRUNO GABRIELE (CAMPESE F.B.C.)
COLANTONIO LUCA (SAN FRANCESCO LOANO)
MEHMETAJ DENIS (SAN FRANCESCO LOANO)
NDIAYE FELOU (SAN FRANCESCO LOANO)
GARE DEL 1/11/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 250,00 – MAGRA AZZURRI
Nel corso della gara, nonostante le ripetute richieste di allontanamento da parte del ddg, continuavano a stazionare almeno cinque persone non identificate nella zona spogliatoi. A fine gara, uno di questi, asserendo di essere il Presidente della società, protestava nei confronti del AA1.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026
SCARAMUZZINO SIMONE (PRAESE 1945)
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/11/2026
RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SANNI SIMONE (SAN CIPRIANO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/11/2026
STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)
SQUALIFICA FINO AL 19/11/2026
CAVERZAN ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
SQUALIFICA FINO AL 12/11/2026
ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
AMMONIZIONE (III INFR)
BARACCO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALESSI DIEGO (FINALE)
AMMONIZIONE (I INFR)
CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
VECCHIETTI BETTINO J. (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BERGAMASCHI CHRISTOPHER (LERICI F.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
AWAD AHMED ESAMMOHAM (CASARZA LIGURE)
Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava al ddg con fare minaccioso e a pochi centimetri del volto del ddg rivolgeva un’espressione ingiuriosa. Inoltre, al termine della gara, rientrava sul tdg rivolgendo al ddg un’espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
MORO DOMENICO (VENTIMIGLIACALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELUFFI LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)
RICCI PIETRO (FINALE)
FENNOUNI SAMIR YOUSSEF (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
HALAJ SERGIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CASTELLO FABRIZIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FRIULI FABIO (CA DE RISSI SG)
COSTA AMEDEO (LERICI F.C.)
APRILE MATTEO (SAN CIPRIANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
CANOVI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
CHIRIACO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
STALTARI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MAMELI MATTEO (LERICI F.C.)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB GENOA)
RIZQAOUI OMAR (SAN CIPRIANO)
GASCO FILIPPO (SAN FRANCESCO LOANO)
ZANETTI LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)
VIRGA FEDERICO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SPATARI MANUELE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
LODOVICI NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
PLANDO FRANCESCO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
ELSABBAGH AHMED SAID ALI (CASARZA LIGURE)
GAUDINO GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CIDALE ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PEREZ MENDEZ ANGEL NOEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PORQUEDDU MARCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
DOTTO LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CASTELLANOTTI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FROLLA FRANCESCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB GENOA)
ZACCARIA DAVIDE (LITTLE CLUB GENOA)
SERPE PHILIP (MAGRA AZZURRI)
BIANCHINO PAOLO (OLIMPIC 1971)
MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)
SECONDELLI RICCARDO (OLIMPIC 1971)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
MATTIA GABRIEL (PRAESE 1945)
ANSALDO FABIO (SAMPIERDARENESE)
GUALANDRI SIMONE (SAMPIERDARENESE)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
BURDO FEDERICO (SAN CIPRIANO)
IAROPOLI CHRISTIAN (SAN CIPRIANO)
ARZARELLO DARIO (SAN FRANCESCO LOANO)
BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (I INFR)
TRAVERSO ANDREA (ANGELO BAIARDO)
BERTELLI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
MARELLA ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
TANDAZO VASCONEZ NICOLO A. (CA DE RISSI SG)
GERMANO DIEGO (CAMPESE F.B.C.)
CAVAGNARO PIETRO (CASARZA LIGURE)
BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
SALATI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TIVEGNA ERIC (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BAGLIANO GOFFREDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MATTIOLI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
FERRARI RICCARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
KANE RASSIDOU (LEVANTO CALCIO)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
AVANZINO LUCA (LITTLE CLUB GENOA)
BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB GENOA)
BOJANG YUSUPHA (MAGRA AZZURRI)
COVA FERRANDO ANDREA (MASONE)
GARZON DANIELE (OLIMPIC 1971)
TRAVERSO MATTEO (PRAESE 1945)
NJIE ALHAGIE (SAN CIPRIANO)
VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)
CASTAGNETO FRANCESCO (SAN DESIDERIO)
SINA ERNALD (SAN FRANCESCO LOANO)
DE PAOLI SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)
VENTRE MICHAEL (VENTIMIGLIACALCIO)
ALVAREZ BARRETO PABLO A. (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
FERRANTE THOMAS (VIRTUS SANREMESE CALCIO)