Calcio | Serie D. Cambia il programma della quarta giornata, posticipate Alessandria - Imperia e Fezzanese - Gozzano

Dopo una settimana intensissima, tra gli appuntamenti del weekend scorso e il turno infrasettimanale, la quarta giornata del campionato di Serie D è ormai alle porte.

Il programma, però, non sarà completo. Le due savonesi, Millesimo e Celle Varazze, saranno regolarmente in campo nelle rispettive sfide contro Derthona e Ligorna, mentre altre quattro squadre dovranno attendere.

Per Fezzanese e Gozzano il rinvio sarà di poche ore: la gara tra i verdi e i piemontesi si giocherà lunedì pomeriggio alle 14:30.

Alessandria-Imperia si disputerà invece a fine mese, precisamente il 30 settembre, quando i nerazzurri di Lerda faranno visita ai grigi al "Moccagatta". Lo spostamento si è reso necessario per la concomitanza con l'incontro di Serie C tra Juventus Next Gen e AlbinoLeffe.



