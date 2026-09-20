Calcio | Promozione. Il rigore di Addiego riacciuffa la Virtus Sanremese: la S.F. Loano parte con una buona prova e un punto

S.F. LOANO - VIRTUS SANREMESE 1-1 (Turrini 37', Addiego 49' rig.)
49' finisce qua
48' gran parata di Scalvini sul tiro da fuori di Gagliardi
45' quattro di recupero. Ammonito Martelli. Punizione di Colantonio respinta da Brizio in sicurezza
44' gran palla di Mehmetaj per Hamati che tira al volo, Brizio si oppone, poco dopo punizione rossoblu dal limite
42' Gasco per Auteri
38' un po' di confusione, fuori anche Martelli e dentro Schillaci, ma quest'ultimo deve rimanere fuori per un minuto, ma non chiaro il motivo
37' cambi: Ferrara per Sina, nella Virtus: Camerino e Ferrante per Alvarez e Turrini
34' che occasione per il Loano! Mehmetaj fa tutto benissimo e mista a Belvedere, cross in mezzo, manca la deviazione del neoentrato
32' prova in acrobazia Mehmetaj: blocca Brizio. Ultimo quarto d'ora di partita, ritmi un po' calati giustamente, entrambe le squadre provano a manovrare alla ricerca della giocata giusta senza rischiare
31' cambia anche la S.F. Loano: esce Di Lorenzo ed entra Mehmetaj, cambio offensivo
28' niente porta anche per Hamati. Poco dopo segnalato in fuorigioco lo stesso Hamati
26' primi cambi nella Virtus. Crudo e Burdisso per Pellicanò e Miceli
25' punizione conquista sull'esterno dalla Virtus. Nulla di fatto, l'azione si chiude con il tiro largo di Martelli
19' mini cooling break approfittando dell'interruzione dovuta al piccolo problema avuto da Pellicanò
13' Gagliardi ribattuto, nuovo tentativo al volo, palla a lato
12' Hamati vince il contrasto con Pallanca, palla in mezzo, ma Auteri viene murato. Sul ribaltamento di fronte Oxhallari ferma Pellicanò: punizione
7' morale a mille ora per i rossoblu, gran palla di Oxhallari per Sina, controllo e destro incrociato che termina a lato
4' LO SPECIALISTA ADDIEGO NON SBAGLIA: 1-1
3' RIGORE S.F. LOANO! Steso Auteri da El Kamli
16:06 ripartiti senza cambi
SECONDO TEMPO
46' termina il primo tempo. Frazione combattuta e gara su buoni ritmi nonostante il caldo, le occasioni non sono mancate da entrambe le parti
45' uno di recupero, un po' di nervosismo in campo dopo qualche errore o scelta sbagliata
43' prova Sina, blocca a terra Brizio
40' un gran gol per i matuziani, arrivato forse nel migliore momento dei rossoblu
37' VIRTUS IN VANTAGGIO! TURRINI! ALTRO GRAN TIRO DA FUORI, COME SETTIMANA SCORSA. El Kamli lo trova libero dal limite, controllo e tiro, immobile Scalvini e sfera all'incrocio
34' Auteri prova di testa: palla fuori dallo specchio
33' Addiego perde palla, El Kamli riparte, spende il fallo tattico Siriu, primo ammonito della partita
30' rinvio di Scalvini sui piedi di Sina, controllo d'alta qualità, ma manca solo il tiro una volta in area: bella occasione
28' un gol annullato anche per la Virtus, Pellicanò in fuorigioco sullo scambio dalla destra dell'area, Alvarez aveva poi depositato in rete
27' tante indicazioni per Auteri da mister Brignoli
23' che occasione per il Loano! La conclusione di Auteri è quasi perfetta, ma la sfera non entra
20' che rischio per i rossoblu, Colantonio perde palla, ma il rimpallo è fortunato e Scalvini ritrova la sfera dopo la tentata impostazione dal basso
14' su una punizione i rossoblu trovano il gol con un colpo di testa, ma tutto è fermo per un possibile fallo, stupita la panchina di casa per la decisione
13' imbufalita la S.F. Loano per un possibile rigore non assegnato, Hamati è finito a terra dopo un contatto con Pallanca, sterzata dell'esterno e gamba davanti, Tameo ha lasciato correre
10' manca solo un tocco ad Alvarez per insaccare sul cross dalla destra: matuziani vicini al gol
9' azione insistita a seguito di una ripartenza per la Virtus, peccato la palla troppo lunga per Miceli, potenziale conclusione sfumata
4' caparbio Sina che va anche al tiro da fuori, si distende bene Brizio: primo tiro della gara
15:04 partiti dopo il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola
PRIMO TEMPO
Parte dall'Ellena il campionato dei rossoblu e biancocelesti. La squadra di Prunecchi ha centrato la qualificazione in coppa facendo intravedere tutto il potenziale che ha per raggiungere l'obiettivo grosso. Dall'altra parte i ragazzi di Brignoli non hanno disputato un brutto girone di coppa, ma solo il tempo dirà a che cosa si potrà puntare a Loano, una cosa è certa: c'è voglia di riscattare la precedente stagione.
Formazioni
S.F. LOANO: Scalvini, Siriu, Di Bella, Oxhallari, Colantonio, Addiego, Hamati, Di Lorenzo, Sina, Auteri, Belvedere
A disp: Metani, Andreetto, Arzarello, D'Aiuto, Gasco, Fiorenti, Raso, Ferrara, Mehmetaj
All: Brignoli
VIRTUS SANREMESE: Brizio, Martelli, El Kamli, Bregliano, Pallanca, Negro, Turrini, Miceli, Alvarez, Gagliardi, Pellicanò
A disp: Iachi, Crudo, Castaldo, Virga, Ferrante, Gonella, Camerino, Burdisso, Schillaci
All:
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistenti: Pietro Pollero (Savona) - Fulvio Romeo (Savona)