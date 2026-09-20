Calcio | Promozione. Il rigore di Addiego riacciuffa la Virtus Sanremese: la S.F. Loano parte con una buona prova e un punto

S.F. LOANO - VIRTUS SANREMESE 1-1 (Turrini 37', Addiego 49' rig.)

49' finisce qua

48' gran parata di Scalvini sul tiro da fuori di Gagliardi

45' quattro di recupero. Ammonito Martelli. Punizione di Colantonio respinta da Brizio in sicurezza

44' gran palla di Mehmetaj per Hamati che tira al volo, Brizio si oppone, poco dopo punizione rossoblu dal limite

42' Gasco per Auteri

38' un po' di confusione, fuori anche Martelli e dentro Schillaci, ma quest'ultimo deve rimanere fuori per un minuto, ma non chiaro il motivo

37' cambi: Ferrara per Sina, nella Virtus: Camerino e Ferrante per Alvarez e Turrini

34' che occasione per il Loano! Mehmetaj fa tutto benissimo e mista a Belvedere, cross in mezzo, manca la deviazione del neoentrato

32' prova in acrobazia Mehmetaj: blocca Brizio. Ultimo quarto d'ora di partita, ritmi un po' calati giustamente, entrambe le squadre provano a manovrare alla ricerca della giocata giusta senza rischiare

31' cambia anche la S.F. Loano: esce Di Lorenzo ed entra Mehmetaj, cambio offensivo

28' niente porta anche per Hamati. Poco dopo segnalato in fuorigioco lo stesso Hamati

26' primi cambi nella Virtus. Crudo e Burdisso per Pellicanò e Miceli

25' punizione conquista sull'esterno dalla Virtus. Nulla di fatto, l'azione si chiude con il tiro largo di Martelli

19' mini cooling break approfittando dell'interruzione dovuta al piccolo problema avuto da Pellicanò

13' Gagliardi ribattuto, nuovo tentativo al volo, palla a lato

12' Hamati vince il contrasto con Pallanca, palla in mezzo, ma Auteri viene murato. Sul ribaltamento di fronte Oxhallari ferma Pellicanò: punizione

7' morale a mille ora per i rossoblu, gran palla di Oxhallari per Sina, controllo e destro incrociato che termina a lato

4' LO SPECIALISTA ADDIEGO NON SBAGLIA: 1-1

3' RIGORE S.F. LOANO! Steso Auteri da El Kamli

16:06 ripartiti senza cambi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Frazione combattuta e gara su buoni ritmi nonostante il caldo, le occasioni non sono mancate da entrambe le parti

45' uno di recupero, un po' di nervosismo in campo dopo qualche errore o scelta sbagliata

43' prova Sina, blocca a terra Brizio

40' un gran gol per i matuziani, arrivato forse nel migliore momento dei rossoblu

37' VIRTUS IN VANTAGGIO! TURRINI! ALTRO GRAN TIRO DA FUORI, COME SETTIMANA SCORSA. El Kamli lo trova libero dal limite, controllo e tiro, immobile Scalvini e sfera all'incrocio

34' Auteri prova di testa: palla fuori dallo specchio

33' Addiego perde palla, El Kamli riparte, spende il fallo tattico Siriu, primo ammonito della partita

30' rinvio di Scalvini sui piedi di Sina, controllo d'alta qualità, ma manca solo il tiro una volta in area: bella occasione

28' un gol annullato anche per la Virtus, Pellicanò in fuorigioco sullo scambio dalla destra dell'area, Alvarez aveva poi depositato in rete

27' tante indicazioni per Auteri da mister Brignoli

23' che occasione per il Loano! La conclusione di Auteri è quasi perfetta, ma la sfera non entra

20' che rischio per i rossoblu, Colantonio perde palla, ma il rimpallo è fortunato e Scalvini ritrova la sfera dopo la tentata impostazione dal basso

14' su una punizione i rossoblu trovano il gol con un colpo di testa, ma tutto è fermo per un possibile fallo, stupita la panchina di casa per la decisione

13' imbufalita la S.F. Loano per un possibile rigore non assegnato, Hamati è finito a terra dopo un contatto con Pallanca, sterzata dell'esterno e gamba davanti, Tameo ha lasciato correre

10' manca solo un tocco ad Alvarez per insaccare sul cross dalla destra: matuziani vicini al gol

9' azione insistita a seguito di una ripartenza per la Virtus, peccato la palla troppo lunga per Miceli, potenziale conclusione sfumata

4' caparbio Sina che va anche al tiro da fuori, si distende bene Brizio: primo tiro della gara

15:04 partiti dopo il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola

PRIMO TEMPO

Parte dall'Ellena il campionato dei rossoblu e biancocelesti. La squadra di Prunecchi ha centrato la qualificazione in coppa facendo intravedere tutto il potenziale che ha per raggiungere l'obiettivo grosso. Dall'altra parte i ragazzi di Brignoli non hanno disputato un brutto girone di coppa, ma solo il tempo dirà a che cosa si potrà puntare a Loano, una cosa è certa: c'è voglia di riscattare la precedente stagione.

Formazioni

S.F. LOANO: Scalvini, Siriu, Di Bella, Oxhallari, Colantonio, Addiego, Hamati, Di Lorenzo, Sina, Auteri, Belvedere

A disp: Metani, Andreetto, Arzarello, D'Aiuto, Gasco, Fiorenti, Raso, Ferrara, Mehmetaj

All: Brignoli

VIRTUS SANREMESE: Brizio, Martelli, El Kamli, Bregliano, Pallanca, Negro, Turrini, Miceli, Alvarez, Gagliardi, Pellicanò

A disp: Iachi, Crudo, Castaldo, Virga, Ferrante, Gonella, Camerino, Burdisso, Schillaci

All:

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)

Assistenti: Pietro Pollero (Savona) - Fulvio Romeo (Savona)