Calcio | Promozione. Baia Alassio e Albinguania partono con un pareggio, 2-2 "denso" al Ferrando

BAIA ALASSIO - ALBINGAUNIA 2-2 (21'. e 47' Castagna - 40' e 55' Rimondo)
49' FINISCE QUA! UN PUNTO A TESTA ALL'ESORDIO PER BAIA ALASSIO E ALBINGAUNIA!
45' ci saranno quattro minuti di recupero
43' Mallarino per Castagna, cambio giallonero
39' proteste per un tocco di mano in area questa volta nell'area della Baia, Falamischia fa correre ad ampi gesti
37' momento del match combattuto, ma prevalgono le sostituzioni: Piu lascia il campo per Rocca
33' ammonito Lufi
30' crampi per Rimondo, in campo Dagnino
28' un cambio tira l'altro: Bianco per Lodovici nell'Albingaunia
22' risponde Sardo con Trevisano per Sacco
19' Plando per Greco, nuovo cambio bianconero
18' Castello protesta per un mancato giallo all'Albingaunia, è lui però ad essere ammonito per proteste
14' Prina per Massa, cambio per mister Cocco
13' a centimetri dal 3-2 l'Albingaunia, Piu quasi si china per colpire di testa: lo specchio però non viene trovato
12' cambio Baia: Castello per Beluffi
10' RIMONDO! BOTTA CENTRALE CHE NON LASCIA POSSIBILITA' DI INTERVENTO A VINCI, 2-2 AL FERRANDO!
8' Diallo giù in area! Calcio di rigore per l'Albingaunia!
7' ammonito S. Vinci
2' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO! Pasticcia la retroguardia ospite sul corner giallonero. Castagna sul secondo palo deve appoggiare solo in porta di testa. 2-1 al Ferrando
1' subito un cambio per la Baia Alassio. In campo Simone Vinci per Messaoud
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
48' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Ferrando
45' ci saranno tre minuti di recupero
40' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! RIMONDO! GRAN LAVORO DEL NUMERO 10 AL LIMITE DELL'AREA CHIUSO DA UN PERFETTO DESTRO SUL PALO LUNGO. VINCI NON POTEVA DAVVERO FARCI NULLA
37' gara intensa e piacevole. Marquez prova a iscriversi sul tabellino dei marcatori, il suo sinistro à però solo l'illusione del gol
32' corner Baia, batte Garibbo, flipepr in area chiuso da Messaoud, Cerruti intercetta
31' furioso Cocco per un fallo non sanzionato all'Albenga, clima già acceso su entrambi i fronti
27' proteste giallonere per un tocco di mano in area ospite. Falamischia fa correre
23' reazione Albenga, girata di Lodovici in area, Vinci vede scorrere la palla oltre al palo per pochi centimetri
21' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO ! CASTAGNA! AZIONE DA MANUALE PER LE VESPE, IL CENTRAVANTI GIALLONERO DEPOSITA IN SPACCATA A PORTA VUOTA
20' 4-4-2 per entrambe le squadre, nell'Albingaunia Diallo gioca sulla fascia, Rimondo punta a fianco di Piu
16' Stacca Messaoud di testa sul secondo palo, la sfera picchia a terra prima di terminare sul fondo
14' buona lavoro di Castagna al limite, mancino preciso ma poco potente, Cerruti c'è
12' cartellino anche per Messaoud. Poco prima occasionissima Baia. Un tiro cross verso Castagna si trasforma in un'occasione pericolosissima, probabilmente è stato il palo a salvare Cerruti
10' primo giallo, ammonito Greco, intervento in ritardo su Faedo
8' prima occasione limpida con il colpo di testa di Lodovici. Il numero nove stacca indisturbato ma non trova la porta
5' avvio convinto dell'Albingaunia, i padroni di casa non hanno ancora trovato modo di distendersi
1' si parte!
PRIMO TEMPO
BAIA ALASSIO: A. Vinci, Parodi, Lufi, Garibbo, Messaoud, Ferraro, Sacco, Beluffi, Castagna, Faedo, Cassata,
A disposizione: Testi, Sufali, S. Vinci, Castello, Allais, Mallarino, Melegazzi, Trevisano, Lanteri.
Allenatore: Sardo
ALBINGAUNIA: Cerruti, Massa, Fazio, Cassini, Greco, Beron, Diallo, Marquez, Lodovici, Rimondo, Piu.
A disposizione: Manti, Iberti, Dagnino, Plando, Prina, Savona, Rocca, Oddone, Bianco.
Allenatore: Cocco
Arbitro: Falamischia
Assistenti: Hasa - Salvestrini