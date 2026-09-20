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Calcio | 20 settembre 2026, 15:01

Calcio | Promozione. Baia Alassio e Albinguania partono con un pareggio, 2-2 "denso" al Ferrando

Gara ricca di episodi da Alassio, non sempre pulita tecnicamente ma di grande intensità

Calcio | Promozione. Baia Alassio e Albinguania partono con un pareggio, 2-2 &quot;denso&quot; al Ferrando

BAIA ALASSIO - ALBINGAUNIA 2-2 (21'. e 47' Castagna - 40' e 55' Rimondo)
 

49' FINISCE QUA! UN PUNTO A TESTA ALL'ESORDIO PER BAIA ALASSIO E ALBINGAUNIA!

45' ci saranno quattro minuti di recupero

43' Mallarino per Castagna, cambio giallonero

39' proteste per un tocco di mano in area questa volta nell'area della Baia, Falamischia fa correre ad ampi gesti

37' momento del match combattuto, ma prevalgono le sostituzioni: Piu lascia il campo per Rocca

33' ammonito Lufi

30' crampi per Rimondo, in campo Dagnino

28' un cambio tira l'altro: Bianco per Lodovici nell'Albingaunia

22' risponde Sardo con Trevisano per Sacco

19' Plando per Greco, nuovo cambio bianconero

18' Castello protesta per un mancato giallo all'Albingaunia, è lui però  ad essere ammonito per proteste

14' Prina per Massa, cambio per mister Cocco

13' a centimetri dal 3-2 l'Albingaunia, Piu quasi si china per colpire di testa: lo specchio però non viene trovato

12' cambio Baia: Castello per Beluffi

10' RIMONDO! BOTTA CENTRALE CHE NON LASCIA POSSIBILITA' DI INTERVENTO A VINCI, 2-2 AL FERRANDO!

8' Diallo giù in area! Calcio di rigore per l'Albingaunia!

7' ammonito S. Vinci

2' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO! Pasticcia la retroguardia ospite sul corner giallonero. Castagna sul secondo palo deve appoggiare solo in porta di testa. 2-1 al Ferrando

1' subito un cambio per la Baia Alassio. In campo Simone Vinci per Messaoud

1' si riparte!

SECONDO TEMPO
 

48' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Ferrando

45' ci saranno tre minuti di recupero

40' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! RIMONDO! GRAN LAVORO DEL NUMERO 10 AL LIMITE DELL'AREA CHIUSO DA UN PERFETTO DESTRO SUL PALO LUNGO. VINCI NON POTEVA DAVVERO FARCI NULLA

37' gara intensa e piacevole. Marquez prova a iscriversi sul tabellino dei marcatori, il suo sinistro à però solo l'illusione del gol

32' corner Baia, batte Garibbo, flipepr in area chiuso da Messaoud, Cerruti intercetta

31' furioso Cocco per un fallo non sanzionato all'Albenga, clima già acceso su entrambi i fronti

27' proteste giallonere per un tocco di mano in area ospite. Falamischia fa correre

23' reazione Albenga, girata di Lodovici in area, Vinci vede scorrere la palla oltre al palo per pochi centimetri

21' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO ! CASTAGNA! AZIONE DA MANUALE PER LE VESPE, IL CENTRAVANTI GIALLONERO DEPOSITA IN SPACCATA A PORTA VUOTA

20' 4-4-2 per entrambe le squadre, nell'Albingaunia Diallo gioca sulla fascia, Rimondo punta a fianco di Piu

16' Stacca Messaoud di testa sul secondo palo, la sfera picchia a terra prima di terminare sul fondo

14' buona lavoro di Castagna al limite, mancino preciso ma poco potente, Cerruti c'è

12' cartellino anche per Messaoud. Poco prima occasionissima Baia. Un tiro cross verso Castagna si trasforma in un'occasione pericolosissima, probabilmente è stato il palo a salvare Cerruti

10' primo giallo, ammonito Greco, intervento in ritardo su Faedo

8' prima occasione limpida con il colpo di testa di Lodovici. Il numero nove stacca indisturbato ma non trova la porta

5' avvio convinto dell'Albingaunia, i padroni di casa non hanno ancora trovato modo di distendersi

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

BAIA ALASSIO: A. Vinci, Parodi, Lufi, Garibbo, Messaoud, Ferraro, Sacco, Beluffi, Castagna, Faedo, Cassata, 

A disposizione: Testi, Sufali, S. Vinci, Castello, Allais, Mallarino, Melegazzi, Trevisano, Lanteri.

Allenatore: Sardo
 

ALBINGAUNIA: Cerruti, Massa, Fazio, Cassini, Greco, Beron, Diallo, Marquez, Lodovici, Rimondo, Piu.

A disposizione: Manti, Iberti, Dagnino, Plando, Prina, Savona, Rocca, Oddone, Bianco.

Allenatore: Cocco
 

Arbitro: Falamischia

Assistenti: Hasa - Salvestrini

Lorenzo Tortarolo

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