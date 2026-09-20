Calcio | Serie D: Celle Varazze ancora a secco, il Ligorna passa nella ripresa con Piredda e Gibilterra: all'Olmo-Ferro è 0-2

CELLE VARAZZE - LIGORNA 0-2 (68' Piredda, 81' Gibilterra)
TRIPLICE FISCHIO! IL CELLE VARAZZE COLLEZIONA IL QUARTO KO SU QUATTRO GARE, PERDENDO LA SFIDA INTERNA CONTRO IL LIGORNA: all'Olmo-Ferro decidono i gol nella ripresa di Piredda e Gibilterra, che regalano ai genovesi la prima vittoria in questo campionato. Le Civette restano invece inchiodatea quota 0 in fondo alla classifica, diventa più traballante la panchina di Amirante
90' cinque minuti di recupero, ammonito Mataloni nel Celle Varazze
84' De Leo per Pastore, ultimo cambio ordinato da Terzi
81' GIBILTERRA! IL RADDOPPIO DEL LIGORNA! L'ex Albisola si libera di Marino in area di rigore, sinistro deviato da un avversario che scavalca Atzori, notte fonda per le Civette
77' Donaggio prova a liberarsi in area, conquista un corner il capitano del Celle Varazze: nel frattempo mister Terzi sostituisce l'acciaccato Rovegno con Nicolai
72' Amirante inserisce Miragliotta per Arata, le Civette devono rischiare qualcosa di più in questo finale per provare a evitare il quarto ko consecutivo
69' terzo cambio tra le fila genovesi: spazio a Franchetti al posto di Vassallo
68' IL VANTAGGIO DEL LIGORNA! Gran destro dal fuori area di Piredda, pallone che si spegne sotto l'incrocio dopo la leggera deviazione con la punta dei guantoni da parte di Atzori, genovesi avanti 1-0 all'Olmo-Ferro
66' Lustosa scatta sul filo del fuorigioco e si presenta praticamente a tu per tu con Rodriguez, bravo a restare in piedi fino all'ultimo e a opporsi al mancino ravvicinato dell'esterno offensivo di casa
63' primi due cambi nel Ligorna: dentro Doria e Gibilterra per Guerini e La Marca
60' gran botta di Armini, risponde presente Rodriguez che nega il vantaggio al Celle Varazze, per la prima volta al tiro nello specchio dopo un'ora di gioco
58' triplo cambio per le Civette: Amirante inserisce Mataloni per Annaloro, Lustosa per Di Battista e Marino per Graziani
57' ancora Guerini a destra, cross col mancino che non viene raggiunto da alcun compagno
56' La Marca di forza ruba palla all'avversario, assist per Guerini che calcia dal lato corto dell'area piccola trovando la deviazione di un giocatore del Celle, bravo a recuperare la posizione e a mettere in corner
54' stesso copione del primo tempo, partita scorbutica e senza emozioni fin qui
46' si ricomincia senza cambi
SECONDO TEMPO
Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo: poche emozioni alla Natta, 0-0 tra Celle Varazze e Ligorna, tra poco il racconto della ripresa
45' tiro cross di Guerini diretto sotto l'incrocio, Atzori attento alza in angolo
38' punizione Ligorna dal vertice calciata malamente da La Marca, pallone troppo basso respinto da Padovan
35' errore in impostazione dei genovesi, ruba palla Armini che salta un avversario prima di calciare in diagonale da posizione complicata, nessun problema per Rodriguez
34' ancora Ligorna, più pimpante in questa fase rispetto alla formazione di Amirante: sinistro di Miccoli dai venticinque metri, deviazione di Ghigliotti e respinta con i pugni di Atzori
33' scavino di Vassallo in verticale a cercare Pastore, Atzori capisce tutto e in uscita fa suo il pallone
31' Piredda converge verso il centro calciando col sinistro sul primo palo, solo esterno della rete per il numero diciannove genovese
28' prima occasione da gol firmata Rovegno, sinistro a botta sicura deviato in angolo da Atzori, Ligorna vicino al vantaggio
25' ci prova Miccoli dalla lunetta dei sedici metri, respinge la difesa di casa
19' gara fin qui piuttosto bloccata e povera di spunti, poco ritmo anche da parte della formazione di mister Terzi, partita con il freno a mano tirato in questo avvio di campionato (un solo punto in tre partite)
12' risponde dall'altra parte Squarzoni, destro da fuori area che sfiora la traversa, Civette che cercano di alzare i giri del motore
9' rasoiata di Pastore dalla lunga distanza, Atzori proteso in tuffo accompagna il pallone con lo sguardo oltre la linea di fondo
8' errore di Squarzoni in costruzione, costretto poi a spendere il fallo su La Marca, calcio piazzato a favore dei genovesi
7' punizione per il Celle Varazze, battuta di Donaggio da quasi trenta metri, pallone che si abbassa in ritardo senza impensierire Rodriguez
3' primo spunto a destra di Guerini, sinistro dal vertice dell'area piccola che si impenna sopra la traversa della porta difesa da Atzori, ancora titolare e preferito a Mitu
1' si parte! Completo blu per il Celle Varazze, Ligorna in tenuta bianca
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CELLE VARAZZE: Atzori; Ghigliotti, Arata, Di Battista, Squarzoni, Donaggio, Armini, Padovan, Annaloro, Graziani, Traniello. A disposizione: Mitu, Miragliotta, Scarrone, Lustosa, Mataloni, Birzò, Marino, Ressia, Chiaia. Allenatore: Amirante
LIGORNA: Rodrigues, Rovegno, Miccoli, Bottaro, Scannapieco, Pastore, Vassallo, La Marca, Insignito, Piredda, Guerini. A disposizione: Gentile, Nicolai, Gibilterra, Vernetti, Franchetti, Vitali, Corsi, De Leo, Doria. Allenatore: Terzi
Arbitro: Montevergine di Ragusa
Assistenti: Lavarra di Cosenza - Bonomo di Collegno