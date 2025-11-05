 / Calcio

Calcio | 05 novembre 2025, 09:33

Calcio, Praese. Chiarabini si sblocca contro il Finale: "Al Borel bravi e fortunati, sappiamo di poter competere per la fascia alta della graduatoria" (VIDEO)

E' stata una prestazione da 7 abbondante in pagella quella di Mirko Chiarabini al Felice Borel.

L'attaccante della Praese è stato infatti determinante domenica scorsa, aprendo le marcature a cinque minuti dalla fine, prima di confezionale l'assist per il raddoppio di Canovi.

L'ex giocatore di Vado e Ligorna ha però sottolineato con grande sportività i meriti del Finale, evidenziando al contempo la capacità di resistere da parte dei verdi al momento di maggior pressione orchestrato dai padroni di casa.

Gli obiettivi a lungo tiro? Rimanere nella fascia alta della classifica, concentrandosi ogni domenica sull'avversario da affrontare.

Eric Parodi

