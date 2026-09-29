Calcio | Savona. Agostino tiene a galla i biancoblu contro il Pietra: "Vado in campo per fare la differenza" (VIDEO)

Nell'ora abbondante di difficoltà vissuta dal Savona sul campo del Pietra Ligure, sono state necessarie le parate di Giuseppe Agostino per mantenere in partita gli striscioni sul terreno del Devincenzi.
Nel caso la squadra di Moraglia fosse riuscita ad andare sul 2-0, difficilmente i biancoblu sarebbero riusciti a ottenere un risultato utile dalla trasferta pietrese.
L'estremo difensore ha ribadito nel post partita di aver compiuto il proprio dovere, sottolineando il proprio impegno a favore della causa del Savona.