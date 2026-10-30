Rari Nantes Savona | Angelini e Polti plaudono alla rimonta in Euro Cup: "Ragazzi con cuore e orgoglio, calendario demenziale" (VIDEO)

C'è voluta tutta la determinazione della Rari Nantes Savona per riuscire a riequilibrare i conti del match d'esordio in Euro Cup contro il Primorac Kotor e aggiudicarsi la sfida contro i montenegrini ai rigori.

Tutte caratteristiche esaltate dal presidente Daniele Polti e da coach Angelini nell'immediato post partita.

Il tecnico ha ribadito la volontà dei biancorossi di misurarsi contro i top team europei rispettando la propria identità, in attesa di un vero e proprio tour de force nell'arco delle prossime settimane. La Rari sarà infatti già domani in acqua a Roma, anche a causa di un calendario che lo stesso Angelini non ha esitato a definire demenziale.



