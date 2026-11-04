Vele d’Autunno | Successo per la terza edizione: oltre sessanta Optimist nelle acque ponentine

Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo la terza edizione del Trofeo Vele d'Autunno, manifestazione riservata alla classe Optimist organizzata dal Club del Mare di Diano Marina, dal 30 ottobre all’1 novembre nelle acque del golfo dianese.

Oltre sessanta giovani timonieri provenienti da numerosi circoli del Nord Italia, dalla Liguria ai laghi lombardi, hanno dato vita a tre intense giornate all'insegna dello sport, dell'amicizia e della passione per la vela. Tra le società rappresentate anche storiche realtà come il Centro Vela Dervio, lo Yacht Club Italiano, il Circolo Vele Vernazzolesi e numerosi sodalizi liguri.

Le condizioni meteo hanno regalato uno scenario ideale nei primi due giorni di regata, con vento sostenuto dai quadranti orientali, con intensità superiori ai 20 nodi e un'onda lunga ben formata che hanno reso il campo di regata particolarmente tecnico e selettivo, permettendo agli atleti di confrontarsi in prove impegnative e spettacolari. Il peggioramento previsto per la giornata conclusiva ha invece costretto il Comitato di Regata ad annullare le prove di domenica, rendendo definitive le classifiche maturate nelle giornate precedenti.

Nella Divisione A a dominare è stata Adele Trillo dello Yacht Club Italiano, che ha preceduto i compagni di circolo Sebastiano Baldassarre e Alice Consolaro, monopolizzando il podio della categoria.

Nella Divisione B il successo è andato a Gianpietro Ciboldi del Centro Vela Dervio, davanti a Pietro Marziano del Porto Maurizio Yacht Club e a Bianca Roggero dello Yacht Club Imperia.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente del Club del Mare, Attilio Norzi:

"Anche quest'anno il Trofeo Vele d'Autunno ha saputo richiamare a Diano Marina tanti giovani velisti e le loro famiglie, confermandosi una manifestazione ormai attesa nel panorama della vela giovanile del Nord Italia. È stato bello vedere il nostro golfo popolato da così tanti ragazzi accomunati dalla stessa passione e capaci di affrontare condizioni di regata impegnative con grande determinazione e correttezza sportiva. Per questo desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento: l'Associazione Pesca Sportiva, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Fishing Diana, la Banca d'Alba, la G.M., il Comune di Diano Marina per il patrocinio concesso e la Capitaneria di Porto per il prezioso supporto operativo. Un ringraziamento speciale va inoltre alla giuria e al Comitato di Regata presieduto da Fulvio Parodi per la professionalità dimostrata durante tutta la manifestazione. Grazie di cuore anche ai nostri istruttori, ai collaboratori e a tutti i ragazzi del circolo che, con impegno, entusiasmo e spirito di squadra, si prodigano sempre affinché eventi come questo possano svolgersi nel migliore dei modi."

La terza edizione del Trofeo Vele d'Autunno va dunque in archivio con un responso estremamente positivo, confermando il Club del Mare e il golfo dianese come una delle location di riferimento per la vela giovanile ligure e del Nord Italia.