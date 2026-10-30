Nuoto | Scatta oggi il Trofeo Nico Sapio: oltre 3600 presenze fino a domenica alla Sciorba

Il My Sport Village Sciorba di Genova registra numeri da capogiro per la 52ª edizione del Trofeo Nico Sapio, in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre.



Lo storico appuntamento del nuoto in vasca corta, organizzato da My Sport e Genova Nuoto con il contributo di Regione Liguria e Comune di Genova e il patrocinio di FIN e Coni, si conferma un palcoscenico di altissimo livello capace di catalizzare l'attenzione dei grandi campioni e delle giovani promesse. Quest’anno l’evento assume un valore speciale e profondo grazie a una pubblicazione speciale dedicata al 60° anniversario della Tragedia di Brema, per rendere omaggio alla memoria e alla storia di questo sport.



L'evento si articolerà su tre giornate densissime di gare, divise tra l'élite del nuoto e le categorie giovanili, muovendo atleti provenienti da tutta Italia. Le giornate di venerdì 30 e sabato 31 ottobre saranno interamente dedicate alle categorie Assoluti e Junior. I blocchi di partenza della Sciorba vedranno sfilare i big del nuoto azzurro e internazionale, con cifre che testimoniano il prestigio della manifestazione: 108 società iscritte, 1000 atleti pronti a darsi battaglia in corsia e ben 2438 presenze gara complessive. L'inizio delle sessioni mattutine è fissato per le ore 9:0, con finali, con diretta TV su Rai Sport, programmate dalle ore 16:20 alle 18:30.



A dare lustro internazionale al trofeo contribuirà una folta e qualificata rappresentanza di stelle straniere di livello mondiale. Tra i profili più attesi spicca lo svizzero Noè Ponti, medagliato olimpico e specialista di 50 e 100 farfalla e 100 misti. Insieme a lui ci saranno i velocissimi brasiliani Guilherme Caribé Oliveira, atleta d'élite dello stile libero (20"54 nei 50m e 45"47 nei 100m) e Guilherme Basseto, specialista di dorso e farfalla (49"84 nei 100m dorso).



A completare il quadro internazionale troveremo lo statunitense Jassen Yep, campione NCAA '25 nei 200 rana e protagonista della rana mondiale, il giordano Adnan Al Abdallat, giovane talento delle distanze veloci dello stile libero (49"80 nei 100m e 1'49" nei 200m), oltre a un'ampia delegazione della rappresentativa federale della Croazia.



Imponente anche la presenza delle stelle della Nazionale italiana, capitanata dal sestrese Alberto Razzetti, pronto a esibirsi e a farsi trascinare dal caloroso pubblico di casa. Al fianco del vicecampione europeo dei 400 misti e della staffetta mista ci saranno Anita Gastaldi (argento nei 200 misti con il primato personale di 2'10"07 e argento nella mista femminile) e Alessandro Miressi, finalista nei 100 stile libero e colonna portante delle staffette veloci azzurre. In corsia scenderanno anche Lorenzo Zazzeri, protagonista della staffetta 4×100 stile libero, Alessandro Ragaini, finalista nei 200 stile libero, e Filippo Megli. Con loro Costanza Cocconcelli, impegnata nei misti, nel dorso e nella farfalla, Alessandra Mao, argento con la staffetta veloce femminile, Anna Chiara Mascolo, Andrea Camozzi, Lorenzo Ballarati, Davide Mantegazza, Francesco Lazzari e Davide Marchello.



Il cast azzurro si arricchisce inoltre con la partecipazione di Lucrezia Mancini, Alessandra Leoni, Damiano Cappellazzo, Andrea Zanin, Biagio Aldrighetti e Cristian Tassan Caser. Grandi motivazioni anche per gli azzurri della Nazionale Juniores, che schiera al via Vanessa Gurieri, Alice Paioletti, Giorgia Barozzi, Gaialuce Becattini, Emma Crepaldi, Alessandro Varani, Emanuele Gardin, Marco Pansini, Giovanni Campo, Francesco Cecconi, Diego Wszolek, Edoardo Lazzari e Stefano Mogno.





La giornata di domenica 1° novembre cambierà completamente volto alla piscina della Sciorba, focalizzandosi interamente sulle categorie Ragazzi ed Esordienti A, la vera linfa vitale del movimento natatorio italiano. Anche in questo caso l'affluenza si preannuncia massiccia con 39 società partecipanti, 600 giovani atleti ai blocchi di partenza e 1.200 presenze gara totali. Il programma domenicale subirà un leggero anticipo per ottimizzare i tempi organizzativi, con l'inizio delle gare del mattino fissato alle ore 8:45. Nel pomeriggio, le sfide riprenderanno a partire dalle ore 16:30 e l'intera sessione pomeridiana sarà coperta da una diretta streaming dedicata per non perdere nemmeno una bracciata dei futuri campioni. Con un totale complessivo che sfiora i 1600 atleti e oltre 3600 presenze gara nei tre giorni, il Trofeo Nico Sapio si attesta come il fulcro della stagione invernale in vasca corta.



«Il Trofeo Nico Sapio rappresenta una delle grandi eccellenze sportive della Liguria, una manifestazione che da oltre mezzo secolo porta a Genova i protagonisti del nuoto nazionale e internazionale, confermando la capacità del nostro territorio di ospitare appuntamenti di altissimo livello - afferma il Vicepresidente con delega allo Sport Simona Ferro nel corso della presentazione avvenuta oggi nella sala della Trasparenza - Come Regione Liguria siamo orgogliosi di sostenere un evento che unisce la qualità della competizione alla promozione dei valori più autentici dello sport, offrendo anche ai giovani atleti l'opportunità di confrontarsi con grandi campioni e trovare in loro esempi di impegno, disciplina e determinazione. Questa 52ª edizione assume inoltre un significato particolarmente profondo per il ricordo del 60° anniversario della tragedia di Brema: un momento di memoria che ci ricorda quanto sia importante custodire e tramandare la storia del nostro sport. Ringrazio My Sport, Genova Nuoto e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione, che continua a crescere nel prestigio e nella partecipazione. Un particolare incoraggiamento va ad Alberto Razzetti, orgoglio del nuoto ligure, e a tutti gli atleti che scenderanno in vasca. Continueremo a sostenere eventi capaci di valorizzare le nostre eccellenze sportive e di rafforzare il ruolo della Liguria come terra di sport, talento e grandi opportunità».





«Il Comune di Genova è ancora una volta orgoglioso di sostenere un trofeo importante come il “Nico Sapio”, intitolato a un monumento dell’informazione sugli sport acquatici: sport in cui Genova eccelle da sempre, grazie alle numerose associazioni e società del territorio che promuovono l’attività natatoria in tutta la città, prendendo per mano ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita umana e sportiva – dichiara la consigliera delegata del Comune di Genova ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi – Anche l’edizione 2026, nel doveroso ricordo di una tragedia che ancora oggi è tristemente scolpita nella memoria degli appassionati, porterà al My Sport Village Sciorba il meglio del nuoto nazionale e internazionale, ma anche tante giovani promesse destinate, nei prossimi anni, a dare spettacolo nelle vasche di tutto il mondo. Un’occasione speciale, resa possibile da My Sport e Genova Nuoto, per vedere da vicino uno sport che parla di vita, di passione condivisa e della soddisfazione per ogni traguardo conquistato».



Alla presentazione sono inoltre intervenuti Roberto D'Avolio (Assessore Sport Municipio Media Val Bisagno), Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Alessandro Martini (Presidente FIN Liguria), Enzo Barlocco (Presidente Onorario My Sport), Mara Sacchi (Presidente Genova Nuoto) e Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) che ha ricordato il suo forte legame con l'evento e con la dirigenza genovese, collegato al periodo degli allenamenti al My Sport Village Sciorba con i primi successi in campo nazionale e internazionale.



La rassegna natatoria della Sciorba, internazionale dal 1988 e inserito stabilmente nel calendario della LEN, registra a partire dal 2012 l’istituzione del Trofeo Alfredo Provenzali, assegnato all'atleta autore della migliore prestazione cronometrica assoluta, in ricordo di colui che di Nico Sapio è stato il degno erede e continuatore, grande cronista sportivo della RAI di Genova, assiduo frequentatore di questa manifestazione, voce indimenticabile dello sport in generale, ma soprattutto grande amico del nuoto e della pallanuoto. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi Gardella, in memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio: è assegnata alla società vincitrice della classifica sommatoria Esordienti A e Ragazzi. Dal 2024 viene inoltre assegnato un premio intitolato a Francesco "Gino" Saverino dedicato all'allenatore della squadra prima classificata tra gli Assoluti.