Sup Team Savona | Sara Oddera chiude alla grande il 2026: è medaglia d'oro alla Coupe Cannes

Sabato 31 ottobre a Cannes, in Francia, si è svolta la Coupe Cannes Stand Up Paddling Lérins, gara di SUP valida per il campionato francese e al tempo stesso evento in memoria di Yann Bersold, caro amico francese e pagaiatore scomparso prematuramente.

Al via della manifestazione c’era Sara Oddera, del SUP Team Savona.

La gara è stata una long distance di 13 km intorno alle splendide Isole di Lérins, al largo della Costa Azzurra. Le condizioni del mare, con poco vento e onda formata dietro le isole, erano perfette per Sara, abituata ad allenarsi nel nostro Mar Ligure.

Sara Oddera, portacolori della Sic Maui National Team Italia, ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria femminile.

Il suo allenatore, Paolo Nardini, ha dichiarato: «Questa è l’ultima gara di stagione prima di una breve pausa, per poi riprendere intensamente gli allenamenti in prospettiva della stagione 2027».