Tennis | Nuova convenzione per il TC Finale: lavori di ammodernamento e una struttura sempre più "aperta"

Il Consiglio comunale di Finale Ligure ha approvato, nella seduta del 7 ottobre 2026, la rinnovata convenzione che affida per 12 anni all'ASD Tennis Club Finale la gestione dell'impianto sportivo comunale di via Lungosciusa, a Pia.

La struttura, passata negli anni dall'Azienda Autonoma alla Regione e infine al Comune, ospita quattro campi, tre dei quali non permettevano più di ospitare manifestazioni di un livello conosono a quello raggiunto dal sodalizio sportivo negli ultimi anni, come dimostrano i risultati dove si annoverano campioni europei nelle categorie Under 14 e Under 12.

"Il riordino degli impianti sportivi comunali, che a Finale sono tanti, e per fortuna tante sono anche le società sportive che si occupano dei ragazzi, sia finalesi sia provenienti addirittura da fuori regione, come nel caso specifico del tennis, è una scelta amministrativa chiara che come Amministrazione abbiamo intrapreso fin dal nostro insediamento – afferma l'Assessore allo Sport, Valter Sericano – In questo caso parliamo di una struttura storica per la nostra città e per tutto il tennis ligure, sempre molto frequentata e con un vivaio cresciuto negli anni, assumendo dimensioni qualitative importanti".

Il progetto, presentato dal circolo, prevede un investimento di oltre 205mila euro a carico dell'associazione, la quale effettuerà opere rivolte alla rigenerazione dei campi, la messa in posa di nuove recinzioni, la messa in sicurezza dei palloni aerostatici grazie ai quali gli allenamenti sono possibili nelle migliori condizioni tutto l'anno, la realizzazione di nuovi corpi illuminanti e un sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Dodici anni è la durata che, secondo la verifica di una società specializzata, serve per ammortizzare l'investimento. In tale periodo, il gestore non pagherà alcun canone, ma sosterrà le spese di gestione e la manutenzione ordinaria, che dovrà essere puntualmente documentata. Gli interventi straordinari saranno invece in capo al Comune.

Nelle more dell'accordo, l'Amministrazione ha voluto riservare uno spazio all'apertura dell'impianto alla cittadinanza, in particolare agli istituti scolastici del territorio e alle cosiddette fasce deboli, attraverso iniziative coordinate ed eventi di promozione della disciplina. "Gli uffici hanno lavorato assiduamente e si è fatto in modo che la convenzione allargasse il più possibile l'utilizzo dell'impianto, oltre che agli atleti, ai finalesi e alle scuole, in particolare ai ragazzi che vogliono conoscere questo sport – rimarca l'esponente della Giunta Finalese –. Le famiglie segnalate dai Servizi sociali, inoltre, avranno tariffe ridotte di almeno il 30% così come gli istituti scolastici e le persone con disabilità".

"Si tratta di un primo investimento che rimette praticamente a nuovo la parte agonistica dell'impianto, e di conseguenza consentirà poi al Comune di ipotizzare un altro tipo di intervento, ben consci di come nella struttura, dopo il rifacimento di spogliatoio e palestra, sia necessario mettere mano alla“club house” per renderla all'altezza di un impianto che può essere sempre più un fiore all'occhiello per la nostra Finale", conclude l'Assessore Sericano.