Tennis Club Finale | Nuova impresa: conquistato il terzo posto assoluto al Campionato Italiano Under 12

Un risultato di grande prestigio per il Tennis Club Finale, che nella giornata di domenica ha conquistato un fantastico terzo posto assoluto al Campionato Italiano a Squadre Under 12. Un percorso straordinario culminato con i successi contro club storici del panorama tennistico nazionale come TC Parioli di Roma, TC Napoli e TC Milano Bonacossa.
Il piazzamento conferma la forza di una realtà che da anni si attesta stabilmente tra le prime dieci scuole addestrative d'Italia. Un traguardo straordinario se rapportato alle dimensioni del circolo e al bacino d'utenza locale, a testimonianza della qualità della programmazione e del lavoro svolto sul campo.
Il lavoro del maestro Dionisio Poggi continua a portare i suoi frutti, consentendo al circolo non solo di competere ai massimi livelli di categoria, ma anche di lanciare atleti nel giro delle nazionali giovanili, come dimostrano le convocazioni di Ascanio Castellana e Giorgia Lanza.