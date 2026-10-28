Tennis | Sorpasso storico sul calcio a livello di tesserati, il contributo della Liguria con 35.000 iscritti

Svolta storica nello sport italiano. I dati 2024 emersi dal recente “monitoraggio Coni-Fns-Dsa” certificano il sorpasso della FITP sulla FIGC. Gli atleti tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel sono 1.162.477 atleti (20,2% del totale federale), con 685.314 uomini e 477.163 donne. Il Calcio si ferma a quota a 1.123.054 (19,5%).

Secondo “Il Sole 24 Ore”, la forbice tra le due discipline si allargherà ulteriormente nel 2025, anno in cui la FITP è salita a 1.254.153 tesserati. Da segnalare che il valore della produzione della FITP, sottolineato oggi ancora da “Il Sole 24 Ore”, raggiunge oggi 240 milioni, con la FIGC attestatasi a 214 milioni. Per il 2026, le proiezioni indicano per la FITP il raggiungimento di 280 milioni di proventi. Oltre il 70% dei ricavi federali deriva dall’organizzazione di eventi internazionali. Nel 2025, la FITP ha destinato oltre 200 milioni di euro a sostegno dell’attività sportiva e ogni anno investe circa 10 milioni di euro all’anno per supportare i tornei di livello intermedio. Oggi il calendario italiano conta una novantina di appuntamenti internazionali, permettendo ai giovani di competere ad alto livello senza dover sostenere interamente i costi delle trasferte all’estero.

La Liguria è una delle nove regioni che contribuisce maggiormente al primato ottenuto a livello nazionale, con la FITP prima per numero di atleti tesserati e seconda per numero di società affiliate. “Con i suoi oltre 35mila tesserati la Liguria contribuisce fattivamente al primato nazionale raggiunto dalla FITP - spiega Andrea Fossati, presidente FITP Liguria - I numeri della nostra regione sono tutti in crescita e rappresentano il risultato del grande lavoro di squadra portato avanti negli anni da dirigenti, tecnici e circoli che hanno saputo consolidare un sistema capace di valorizzare l'attività sportiva sul territorio”.



In Liguria, oggi sono 159 i circoli affiliati, con 500 tornei agonistici che hanno registrato l’annuale partecipazione di più di 30 mila atleti nel 2025. “E, a questi numeri importanti si aggiungono anche quelli del mondo TPRA che ha fatto registrare oltre 10mila partecipanti confermando una passione sempre più diffusa per il tennis e il padel. Senza contare il crescente entusiasmo che si sta registrando intorno al pickleball, l’ultimo arrivato in casa FITP, e anche l’attenzione della federazione nel settore degli esport con tornei dedicati a tutte le categorie di videogiocatori - sottolinea ancora il presidente Fossati - La Liguria si distingue anche sul fronte dei grandi eventi internazionali: l’Aon Open Challenger rappresenta ormai un appuntamento consolidato e di prestigio nel calendario sportivo regionale che ogni hanno porta a Genova nomi di alto livello e tantissimi appassionati. Un modello organizzativo che ha contribuito a fare da motore propulsivo anche per la nascita di nuovi tornei di alto livello, come il De Wave Open Challenger, che al suo debutto ha raccolto un importante consenso sia tra il pubblico sia tra i partecipanti. Tutti aspetti - conclude Fossati - che certificano non solo la solidità del movimento regionale, ma anche la capacità della Liguria di affermarsi come territorio strategico per la crescita dell’intero settore”.