Tennis | “Alassio in rosa per Alessia”, al TC Hanbury un torneo per sostenere l’AIRC

Lo sport alassino al servizio della solidarietà. Nell’ambito della rassegna “Alassio in rosa per Alessia” - la manifestazione promossa dagli Assessorati al Volontariato e Pari Opportunità e al Commercio del Comune di Alassio, in collaborazione con AIRC e la società partecipata Gesco, con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà del territorio - l'Hanbury Tennis Club ospiterà nella giornata di domenica 18 ottobre il torneo di tennis femminile a scopo benefico “Racchette in Rosa”. L’iniziativa unisce attività motoria e sensibilizzazione, trasformando i campi di gioco in un punto di incontro per sostenere la lotta contro i tumori. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Alassio con la società partecipata Gesco e l'Hanbury Tennis Club, con il contributo della famiglia Skordis che ha garantito la propria adesione e il sostegno organizzativo. La formula scelta per la giornata è quella dell’esibizione. Ciò permetterà a tutte le tenniste di scendere in campo più volte, favorendo la partecipazione e lo spirito di condivisione rispetto all'agonismo puro. Per accedere al torneo è richiesta una quota di iscrizione pari a 20 euro per ciascuna atleta. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per finanziare i progetti di studio e la prevenzione. Durante la giornata, verrà allestito un banchetto informativo e di accoglienza dove verrà consegnata a tutte le iscritte una maglietta celebrativa dell'evento.



“Il torneo 'Racchette in Rosa'- sottolinea l'assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – è la novità di quest'anno di Alassio in rosa per Alessia e ci fa veramente piacere constatare l'apprezzamento suscitato dall'iniziativa, che sta riscuotendo numerose iscrizioni. Ringrazio per la preziosa collaborazione l'Hanbury Tennis Club e la società partecipata Gesco”.



“Ad oggi le tenniste iscritte sono già numerose - spiega il direttore di Gesco, Igor Colombi - L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente le adesioni nel corso dei prossimi giorni per raccogliere una cifra ancora più significativa”.



Le iscrizioni restano aperte in vista dell'appuntamento di domenica, che punta a coinvolgere appassionate e sostenitrici da tutta la Baia del Sole. Per informazioni, iscrizioni e orari del torneo è possibile contattare l'Hanbury Tennis Club al numero 0182.640174.