Tennis e solidarietà | Ii risultati del torneo benefico “Racchette in Rosa” ad Alassio

Si è concluso presso i campi dell’Hanbury Tennis Club il torneo di tennis femminile a scopo benefico “Racchette in Rosa”, inserito nell'ambito della manifestazione “Alassio in rosa per Alessia”. Il torneo principale è stato vinto da Marta Ferrario, che in finale ha superato Laura Maurizio, mentre nel tabellone di consolazione il successo è andato a Maurizia Di Nunzio, che ha battuto Vera Cattaneo.





L’iniziativa, che ha unito l'attività motoria alla sensibilizzazione per la lotta contro i tumori, è stata organizzata dal Comune di Alassio in collaborazione con la società partecipata Gesco, l’Hanbury Tennis Club e con il supporto organizzativo della famiglia Skordis.





La formula di gioco scelta per la giornata ha previsto incontri di esibizione con due tie-break su tre. Questa modalità ha consentito a tutte le 24 atlete partecipanti di scendere in campo più volte, privilegiando lo spirito di condivisione e la finalità solidale dell'evento.





Per l'accesso al torneo è stata richiesta una quota di iscrizione di 20 euro a partecipante e l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto ad AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) per finanziare i progetti di studio e la prevenzione. Durante l’evento è stato inoltre allestito un banchetto informativo e di accoglienza, dove è stata consegnata a tutte le iscritte una maglietta celebrativa.





L'evento ha registrato un'ampia adesione da parte di appassionate e sostenitrici provenienti da tutto il comprensorio della Baia del Sole, consolidando il supporto del territorio alle campagne di raccolta fondi per la ricerca.