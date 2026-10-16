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Calcio | 16 ottobre 2026, 11:18

Calcio | Eccellenza, le designazioni per la sesta giornata, Bergonzi per Carcarese - Savona

Bergonzi dirigerà Savona - Carcarese

Bergonzi dirigerà Savona - Carcarese

Albissole 1909 - Golfo Paradiso Pro Recco C.A. 

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia) 

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga) 

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
 

Arenzano Football Club - Cairese 

Arbitro: Luigi Ucci (Genova) 

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova) 

Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
 

Athletic Club Albaro - Pietra Ligure 1956 

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari) 

Assistente 1: Andrea Amadei (Genova) 

Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
 

Lavagnese 1919 A.S.D. - Campomorone Sant'Olcese 

Arbitro: Juri Catapano (Torino) 

Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona) 

Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
 

Molassana Boero A.S.D. - Busalla Calcio 

Arbitro: Sergio Cavalleri (Treviglio) 

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova) 

Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
 

Rivasamba H.C.A. - Vallescrivia 2018 

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova) 

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova) 

Assistente 2: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)
 

Sammargheritese 1903 - Football Genova Calcio 

Arbitro: Francesco Righetti (Genova) 

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova) 

Assistente 2: Nicolo Orsini (La Spezia)
 

Savona FBC 1907 - Carcarese 

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona) 

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga) 

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)

Redazione

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