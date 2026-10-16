Calcio | Eccellenza, le designazioni per la sesta giornata, Bergonzi per Carcarese - Savona

Albissole 1909 - Golfo Paradiso Pro Recco C.A.
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Arenzano Football Club - Cairese
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
Athletic Club Albaro - Pietra Ligure 1956
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Andrea Amadei (Genova)
Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
Lavagnese 1919 A.S.D. - Campomorone Sant'Olcese
Arbitro: Juri Catapano (Torino)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Molassana Boero A.S.D. - Busalla Calcio
Arbitro: Sergio Cavalleri (Treviglio)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Rivasamba H.C.A. - Vallescrivia 2018
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)
Sammargheritese 1903 - Football Genova Calcio
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Nicolo Orsini (La Spezia)
Savona FBC 1907 - Carcarese
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)