Pallanuoto. Len Euro Cup, è subito grande Rari: i biancorossi passano a Berlino, Spandau ko 16-15

Inizia con una successo di grande valore Il cammino della Rari Nantes Savona in Len Euro Cup. A Berlino, i biancorossi piegano 16-15 lo Spandau al termine di una gara tirata e combattuta fino agli ultimi secondi e che per la squadra savonese era iniziata in maniera shock con un parziale di 0-4 che aveva fatto presagire una serata da incubo.

Così non è stato e passo dopo passo Bruni (top scorer con 5 segnature) e compagni hanno saputo rialzare la testa rimontando e superando la compagine di casa. Di Figlioli (4), Leiwember (3), Occhione (2), Gullotta e Condemi le marcature della squadra di Angelini.



LA PARTITA

Prima metà della prima frazione è praticamente a senso unico, lo Spandau ne fa quattro con una Rari fragile e incapace di concretizzare. La reazione savonese tarda ad arrivare, ma alla fine arriva: Bruni, Leiwember e Figlioli firmano le reti savonesi per il 4-3 parziale del primo tempo.

Nella seconda frazione è ancora Bruni ad andare a segno per il 4-4, lo Spandau torna però avanti. Palo di Rocchi e Spandau che sull'azione seguente, in superiorità numerica fa 6-4. La Rari però lotta e sfiora più volte il gol del -1 che finalmente arriva a 1.18 dall'intervallo lungo con Bruni. Poco dopo Del Lungo non si fa sorprendere e respinge gli assalti dei padroni di casa.

Nel terzo tempo la Rari pareggia i conti con Condemi, ma i tedeschi riallungano. Bruni fa 7-7 al termine di un'azione manovrata, la reazione dello Spandau genera un doppio vantaggio (9-7) con Leiwember che tiene i biancorossi in scia. La gran botta di Occhione vale il 9-9. La difesa biancorossa sale di tono, Bruni ne esalta il lavoro concretizzando spalle alla porta un gran gol del 10-9: a 1.23 dalla fine del terzo tempo per la prima volta biancorossi in vantaggio. E quando non ci arriva Del Lungo, è il palo a salvare la squadra di Angelini. Proprio il tecnico chiama time out qualche attimo dopo e dall'azione che segue Leiwember porta a +2 Savona. Lo Spandau non ne vuole sapere di mollare e si porta di nuovo sotto di un gol prima degli ultimi otto minuti.

Portieri sugli scudi in avvio di ultima frazione, una parata per parte mantiene invariato il risultato. La Rari fallisce l'occasione del +2 in superiorità numerica, i tedeschi non ne approfittano e a quel punto è Figlioli a non sbagliare il 12-10. La Rari tiene botta agli assalti locali e Gullotta firma il preziosissimo +3 a cui segue anche il +4 di Occhione. Spandau ma domo, si riporta a -2 con due minuti ancora da giocare. Figlioli riporta a +3 il vantaggio biancorosso trasformando un rigore. Guidi raggiunge i tre falli e lascia il campo, lo Spandau in superiorità numerica segna il tredicesimo gol e mette pepe al finale di gara complice anche l'espulsione definitiva di Guidi. A 35.7 dalla fine arriva Spandau addirittura a -1. A 10 secondi dalla fine è però un pallonetto delizioso di Figlioli a mettere la parola fine sul match, prima del quindicesimo sigillo tedesco utile solo per aggiornare il tabellino.

Per i biancorossi, il ritmo delle partite continua serrato. Sabato prossimo, 18 ottobre trasferta nella piscina “Caldarella” di Siracusa per l’incontro valevole per la 3^ giornata del Campionato di Serie A 1 con l’Ortigia. L’incontro avrà inizio alle ore 15,30.



Questo il tabellino della partita.

SPANDAU 04 – BANCO BPM R.N. SAVONA 15 – 16

Parziali (4 – 3) (2 – 2) (4 – 6) (5 – 5)

TABELLINO

Formazioni

SPANDAU 04: Baksa, Andruszkiewicz, Hofmann 2, Nagy 3, Tkac 2, Bauer, Kojic 2 (di cui 1 su rigore), Chiru, Stamm 2, Sekulic, Caraj 3, Culina 1, Spijker, Bruns.

Allenatore: Marin Restovic.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 4 (di cui 1 su rigore), Occhione 2, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 5, Condemi 1, Guidi, Leinweber 3, Cora, Giotta Lucifero, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Stanko Ivanovski (Montenegro) e Pau Segurana Ferre (Spagna).

Delegato Len: Tamas Molnar (Ungheria).

Superiorità numeriche:

SPANDAU 04: 6 / 14 + 1 rigore realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 8 / 17 + 1 rigore realizzato.

Note:

Usciti per 3 falli: A 0’39” dalla fine del 3° tempo Sekulic (Spandau); a 1’36” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona); a 0’44” dalla fine del 4° tempo Rocchi (Savona).