Pallanuoto | La Rari Nantes Savona strappa nel terzo quarto, Trieste battuta in trasferta 16-14

La Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina “Bianchi” di Trieste, l’incontro valevole per la 3^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 16 a 14 è stato il risultato finale in favore dei savonesi in una partita che ha contato alla fine ben 46 falli ed espulsioni pesanti per il Savona come quella di Alberto Angelini a metà terzo tempo a cui è seguita immediatamente dopo quella del team manager Giacomo Pastorino. La squadra si è così trovata priva di guida tecnica, ha messo in vasca testa e cuore e sotto la guida del capitano Lorenzo Bruni è riuscita a portare a casa una vittoria pesante.

Per il Savona hanno realizzato 4 reti Gullotta, 3 reti Cora, 2 reti ciascuno per Occhione, Castro Fernandez e Valle, 1 rete ciascuno per Gil Cedò, Giribaldi e Marini.

Al microfono di Ettore Miraglia, per Waterpolo Channel, il difensore savonese, Andrea Condemi ha dichiarato: “Abbiamo giocato due tempi senza Alberto (Angelini) e senza Giacomo (Pastorino). Alla fine abbiano portato i tre punti a casa e va bene così. Stiamo sperimentando un nuovo gioco, molto dispendioso ma sta dando i suoi frutti e siamo contenti. I nostri obiettivi sono quelli di arrivare il più in alto possibile sia in campionato che in coppa . Siamo una squadra molto giovane e secondo me possiamo arrivare in alto”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 4^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 24 ottobre. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con l'Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 16,00.



Questo il tabellino della partita.

PALLANUOTO TRIESTE – RARI NANTES SAVONA 14 – 16

Parziali (3 – 3) (4 – 4) (3 – 6) (4 – 3)





TABELLINO

Formazioni

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik 1, Damonte 1, Carson, Faragl P., Baksa 2, Cubranic 3, Nider, Marziali 2, Faraglia F. 3, Sordini 2, Pavic, Coimbra Serra Fernandes, Casavola F., Casavola A..

Allenatore Guilllermo Molina Rios.





RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Gil Cedò 1, Cora 3, Occhione 2, Giribaldi 1, Gullotta 4 (di cui 2 su rigore), Bruni, Condemi, Castro Fernandez 2, Valle 2, Marini 1, Monguzzi, Rossi.

Allenatore Alberto Angelini.





Arbitri: Giuliana Nicolosi di Catania e Riccardo D'Antoni di Siracusa.

Delegato Fin : Dante Saeli di Martellago (Venezia).





Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 10 / 19 + 3 rigori realizzati.

RARI NANTES SAVONA: 10 / 15 + 4 rigori di cui 2 realizzati.





Note:

Usciti per 3 falli: A 0'06” dalla fine del 1° tempo Gil Cedò (Savona); a 7'07” dalla fine del 4° tempo Rossi (Savona); a 5'29” dalla fine del 4° tempo Carson (Trieste); a 5'22” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona); a 5'17” dalla fine del 4° tempo Castro Fernandez (Savona); a 4'34” dalla fine del 4° tempo Damonte (Trieste); a 1'23” dalla fine del 4° tempo Faraglia F. (Trieste); a 0'12” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona).





A 6'17” dalla fine del 1° tempo Occhione (Savona) ha sbagliato un rigore (palo).

A 0'05” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste l'allenatore del Savona, Angelini.

A 7'20” dalla fine del 2° tempo Occhione (Savona) ha sbagliato un rigore (parato).

A 4'00” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste l'allenatore del Savona, Angelini.

A 4'00” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste il team manager del Savona, Pastorino.