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Calcio | 19 ottobre 2026, 15:39

Calcio | Promozione. Il Finale vince ed è primo in classifica: gli scatti del 3-2 con l'Albingaunia (FOTOGALLERY)

doppietta di Polito e Kosiqi i marcatori giallorossoblu, Diallo e Rimondo per i bianconeri

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Eric Parodi

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