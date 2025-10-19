 / Calcio

Calcio, Serie D. Il Chisola batte un Celle Varazze compassato, decide il gol di Azizi nel primo tempo

CELLE VARAZZE - CHISOLA 0-1 (18' Azizi)
 

51' FINISCE QUA! IL CHISOLA BATTE 1-0 IL CELLE VARAZZE

49' CELLE VARAZZE IN DIECI, ESPULSO BORTOLETTI

47' Il neo entrato Freccero sfiora per centimetri il pareggio! La rimessa laterale arriva in area, il giovane biancoblu impatta da un paio di metri, spendendo però il pallone oltre la traversa. Mani nei capelli nella panchina di casa

45' saranno sei i minuti di recupero

44' Favale per Vitrotti nel Chisola, Ascoli chiama il passaggio al 3-4-2-1

43' Giolfo per Gianmarco Insolito, due minuti alla fine

42' Ciccone per Ozara nel Chisola, il Celle Varazze alla ripresa del gioco chiama Pedone alla parata dopo la punizione di Capra

37 si è giocato poco negli ultimi minuti, problemi di crampi per Ozara. Nel frattempo Ascoli richiama Rizq per Albisetti

32' Rizq ferma la ripartenza del Celle Varazze, ammonito

31' cross arquato di Szerdi dai 22 metri per Akkari, buon avvitamento del numero nove, ma era complicato trovare la porta

29' Pisano lancia anche Freccero, esce Marchetti

26' proprio il neoentrato sfiora il raddoppio! Il tiro viene in qualche modo contenuto da Mitu prima della respinta a ridosso della linea. Il Chisola chiama la rete, ma per il primo assistente la sfera non è entrata

25' Guzman per Rastrelli, cambia anche Ascoli

20' doppio cambio per Pisano, entrano Szerdi e Akkari, escono Donaggio e Gnecchi

18' Capra illumina per Bortoletti, il secondo assistente alza la bandierina

14' ecco l'occasione! Il tiro d'Insolito a botta sicura sembra destinato in porta, un difensore si frappone all'ultimo tra la porta di Pedone e la conclusione

12' non cambia il trend della partita, tocca al Celle Varazze alzare i ritmi e il livello tecnico

5' coordinazione non ottimale per Rizq, ma la punta del Chisola riesce comunque a tirare verso la porta, Mitu intercetta il pallone poco sotto la traversa

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi 

SECONDO TEMPO
 

48' squadre negli spogliatoi, Chisola avanti all'intervallo

46' ammonito Gnecchi

45' saranno tre i minuti di recupero

43' nel 4-3-3 di Ascoli D'Iglio gioca di fatto mezz'ala, affiancato da Azizi, Ozara in regia

41' qualche attimo di apprensione per Rizq dopo una pallonata alla bocca dello stomaco, il bomber fortunatamente si rialza e rientra in campo

34' si accentra Insolito a favorire il taglio di Firman, il tiro cross sorvola la traversa di Pedone

30' Casazza a terra a palla lontana, in campo i sanitari ospiti

28' il Celle Varazze sembra dover entrare ancora in partita, serve una scintilla per i biancoblu

26' il Chisola sa abbinare gamba e qualità, non a caso alla vigilia i torinesi erano secondi solo alla capolista Vado

24' giallo per Azizi

18' IL CHISOLA E' IN VANTAGGIO! GRAN LANCIO PER D'IGLIO, AZIZI APPARECCHIA IL DESTRO SUL PALO LUNGO, IMPRENDIBILE PER MITU

15' Gnecchi in ritardo su D'Iglio, Ercole di Latina ammonisce verbalmente il centrocampista biancoblu

10' Marchetti valuta male la traiettoria della palla, Rastrelli può involarsi verso la porta, ma la retroguardia biancoblu riesce a condizionare la conclusione dell'esterno offensivo di Ascoli

6' riprende il gioco, subito si fa vedere Insolito, conclusione di un pio di metri rispetto alla porta del Chisola

5' animi già caldi dopo l'intervento su Radu, avvio intenso come da attese

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

CELLE VARAZZE: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Donaggio, Gnecchi, Insolito, Bartoletti, Firman.

A disposizione: Di Sarno, Calcagno, Akkari, Szerdi, Padovan, Melani, Giolfo, Ciancio, Freccero.

Allenatore: Pisano
 

CHISOLA: Pedone, Scarpetta, Rosano, Benedetto, Ozara, D'Iglio, Azizi, Rizq, Favale, Rastrelli, Casazza.

A disposizione: Marenco, Ciccone, Vitrotti, Albisetti, Cesari, Fragomeni, Guzman, Audisio, Deljallisi.

Allenatore: Ascoli
 

Arbitro: Ercole di Latina

Assistenti: Zebini di Rovigo e Benzi di Crema

