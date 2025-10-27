Calcio, Vado. Sorriso doppio in conferenza stampa per il ds Mancuso e Enock Barwuah: "Abbiamo di nuovo dimostrato il valore della nostra squadra" (VIDEO)

Non sono mancati gli spunti d'interesse nel post partita di Vado - Varese. Enock Barwuah e il direttore sportivo Mancuso hanno entrambi ribadito quanto di buono hanno fatto vedere i rossoblu di Roselli nei 90 minuti del Chittolina.

I complimenti ai lombardi non sono mancati (Bellocci è stato infatti decisivo a più riprese), ma il focus resta ben fisso sulle proprie prestazioni.

Da 7 abbondante in pagella quella della punta, capace di un gran lavoro di sacrificio per tutti i novanta minuti, premiato alla fine con la rete del definitivo 3-1