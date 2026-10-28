Serie D, Sanremese-Imperia: biglietti in vendita per il derby del 1° novembre al Comunale

È iniziata la vendita dei biglietti per Sanremese-Imperia, la sfida valida per la decima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2026/2027, in programma domenica 1° novembre alle 15 allo stadio Comunale di Sanremo. Una partita particolarmente attesa, che metterà di fronte le due formazioni del Ponente ligure e per la quale la società biancazzurra prevede una significativa partecipazione di pubblico. La Sanremese Calcio ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi, disponibili a partire dalle 15.00 di oggi, mercoledì 28 ottobre, sia attraverso il canale online sia presso i punti vendita indicati dalla società. La raccomandazione ai tifosi è quella di acquistare i biglietti in prevendita, senza attendere le ultime ore prima del calcio d'inizio, considerata la disponibilità limitata dei posti nei diversi settori dello stadio.

La modalità più immediata per assicurarsi un posto è l'acquisto online attraverso il portale ufficiale ETES, raggiungibile dalla sezione Biglietteria del sito della Sanremese Calcio. Una volta selezionata la partita, sarà possibile scegliere il settore e il posto direttamente sulla mappa dello stadio, completare il pagamento e ricevere il biglietto digitale sul proprio dispositivo. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, fino alla chiusura dei sistemi di biglietteria nel giorno della gara oppure fino all'esaurimento dei tagliandi disponibili. La società sottolinea l'importanza di utilizzare la prevendita per evitare code al botteghino nelle ore immediatamente precedenti l'incontro e per avere maggiori possibilità di trovare posto nel settore desiderato. I biglietti, infatti, potrebbero esaurirsi anche prima di domenica.

I prezzi: dalla Tribuna Centrale alla Gradinata

Il costo dei tagliandi varia in base al settore prescelto. Per assistere al derby dalla Tribuna Centrale il prezzo è di 20 euro, mentre per la Tribuna Laterale Ovest e la Tribuna Laterale Est il costo è fissato a 12 euro. Più accessibile la Gradinata, con un biglietto da 8 euro. La disponibilità di ciascun settore resterà legata al numero di posti ancora acquistabili e la vendita proseguirà fino all'esaurimento dei tagliandi. Sono previste alcune agevolazioni: ingresso gratuito per i bambini under 12, purché accompagnati da un adulto munito di regolare biglietto, e per le persone con disabilità insieme al proprio accompagnatore. Gli abbonati potranno invece accedere regolarmente allo stadio utilizzando la propria tessera, poiché Sanremese-Imperia rientra tra le diciassette giornate interne di campionato comprese nell'abbonamento stagionale.

Prevendita a Pian di Poma e alla segreteria dello stadio

Oltre alla piattaforma online, i biglietti sono acquistabili anche presso il Centro Sportivo di Pian di Poma e la segreteria dello stadio Comunale, secondo il calendario stabilito dalla società. Mercoledì 28 ottobre, giorno di apertura della vendita, la segreteria dello stadio sarà disponibile dalle 15.30 alle 19.00. Gli stessi orari saranno osservati giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, quando la vendita sarà attiva anche a Pian di Poma. Sabato 31 ottobre, invece, sarà possibile acquistare i tagliandi alla segreteria dello stadio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. Per domenica 1° novembre, giorno della partita, è prevista un'unica finestra di vendita al botteghino del Comunale, dalle 10.00 alle 14.30, sempre salvo esaurimento dei biglietti disponibili.

Biglietti nominativi: documenti e dati necessari

Per acquistare i tagliandi è necessario tenere presente che tutti i biglietti sono nominativi. Per ogni spettatore dovranno essere indicati nome, cognome e data di nascita. Chi si occuperà dell'acquisto dovrà quindi avere con sé un documento d'identità e, nel caso in cui compri i biglietti anche per altre persone, disporre dei dati anagrafici di tutti coloro che accederanno all'impianto. La procedura online consente di inserire le informazioni con maggiore tranquillità, evitando possibili rallentamenti agli sportelli. La società invita pertanto i tifosi a organizzarsi per tempo, sia per agevolare le operazioni di vendita sia per ridurre il rischio di rimanere senza biglietto in vista di una delle partite più sentite della stagione.

Un'attenzione particolare riguarda la chiusura dei sistemi di biglietteria. Alle 15.00 di domenica 1° novembre, in coincidenza con il calcio d'inizio, non sarà più possibile emettere biglietti, né online né al botteghino, in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa e dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno. Chi dovesse presentarsi allo stadio a partita già iniziata senza essere in possesso di un titolo valido non potrà quindi entrare. La vendita potrà inoltre terminare anticipatamente qualora tutti i posti disponibili vengano assegnati. Per quanto riguarda il Settore Ospiti, le modalità di acquisto saranno comunicate con un successivo aggiornamento, dopo le disposizioni delle Autorità competenti.

La Sanremese Calcio si prepara dunque ad accogliere il pubblico per il derby con l'Imperia, con l'obiettivo di garantire un accesso ordinato allo stadio e invitando i sostenitori a non ridursi all'ultimo momento. Per chi desidera assistere alla partita, il consiglio è di approfittare fin da subito della prevendita, online oppure nei punti vendita previsti, verificando la disponibilità dei posti nei diversi settori del Comunale.