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Calcio | 28 ottobre 2026, 10:16

Calcio | Serie D. Il Celle Varazze vuole sbloccarsi, alle 14:30 il recupero contro il Gozzano

Gara da non sbagliare per le civette per ridurre le distanze dalla zona playout

Calcio | Serie D. Il Celle Varazze vuole sbloccarsi, alle 14:30 il recupero contro il Gozzano

Non è ancora una gara da dentro o fuori, ma per il Celle Varazze il recupero delle 14:30 contro il Gozzano avrà un peso specifico a dir poco importante per le dinamiche stagionali.

Le civette occupano infatti l'ultimo posto in classifica, con un punto raccolto in otto partite disputate.

La zona playout dista otto lunghezze e riuscire ad accorciare le distanze nella gara odierna permetterebbe alla squadra di mister Gardini di ritrovare il giusto livello di fiducia per affrontare i prossimi impegni.

La squadra fino ad oggi ha raccolto obiettivamente meno di quanto seminato, motivo per cui un pizzico di concretezza e di fortuna in più potrebbero davvero fare la differenza contro i piemontesi.

Sul fronte formazione Gardini ritroverà Miragliotta, mentre è in dubbio il portiere Atzori. Indisponibili Padovan e Chiaia.

A dirigere la partita sarà Nonnato di Rovigo, coadiuvato da Fini di Finale Emilia e Bonioni di Reggio Emilia.

Webcronaca su Svsport.it.

Redazione

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