Scossa al Bordighera Sant’Ampelio, si dimette l’allenatore Diego Bevilacqua: "Non c'erano i presupposti per proseguire"

Cambio sulla panchina del Bordighera Sant’Ampelio, formazione militante nel campionato di Prima Categoria.

L’allenatore Diego Bevilacqua, dopo la sconfitta interna subìta contro il Cengio, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il tecnico ha spiegato che la decisione è stata presa per dare una scossa all’ambiente e alla squadra, in un momento in cui i risultati e il clima interno non permettevano di proseguire con serenità.

“Non c'erano i presupposti per andare avanti - ha dichiarato Bevilacqua - e con queste dimissioni ho voluto dare una scossa all'ambiente".

La società ha preso atto della scelta con rispetto, ringraziando il mister per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato sin dal primo giorno.