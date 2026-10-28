Calcio | Promozione. La S.F. Loano torna in campo per il recupero, obiettivo tre punti contro la Campese

La San Francesco Loano è ancora alla ricerca della propria identità nel girone A di Promozione. Dopo la dolorosa retrocessione dall’Eccellenza, all’Ellena si respirava la voglia di partire col piede giusto, ma le prime cinque giornate hanno regalato appena due punti alla squadra di Brignoli.

Il calendario non ha dato effettivamente una mano, proponendo avversarie di rango e formazioni in grande forma. Questa sera, però, i rossoblu hanno l’occasione di cambiare passo: nel recupero contro la Campese potranno infatti dare continuità al buon punto conquistato con la Sestrese e lasciare l’ultimo posto in classifica.

Calcio d’inizio alle 20:30, arbitra Bergonzi di Savona. Livescore su Svsport.it



