Calcio | Prima Categoria A. Recupero d'alto rango a Cengio, al "Salvi" arriva l'Ospedaletti

Prende il via questa sera il programma dei recuperi nel girone A di Prima Categoria, e si parte subito con una sfida di grande interesse: al “Pino Salvi” il Cengio ospiterà l’Ospedaletti.

Le squadre di Chiarlone e Luccisano hanno avuto un ottimo impatto sulla stagione 2026/2027, piazzandosi fin da subito nelle zone alte della classifica. In caso di successo, gli orange avranno la possibilità di agganciare l’Andora in vetta, mentre i granata si porterebbero a un solo punto dalla capolista.

Fischio d’inizio alle 20:00, dirige Baccino di Savona.



