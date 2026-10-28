Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Savona - Carcarese, atto secondo. Chi passa all'Olmo Ferro sfiderà il Pietra in semifinale

L'Olmo-Ferro di Celle Ligure si prepara a vivere una giornata interamente dedicata al calcio. Dopo il recupero di Serie D tra le civette e il Gozzano, in serata il campo ospiterà anche la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Savona e Carcarese.

Le due squadre arrivano all'appuntamento con il morale alto, dopo le vittorie ottenute in campionato rispettivamente contro Vallescrivia e Albissole. Sia Sarpero sia Valmati, tuttavia, sembrano orientati a ricorrere a un ampio turnover, gestendo le energie dei propri giocatori.

In casa Savona dovrebbero restare fuori Calcagno, Silvestri, Croce, Castiglione e Cauteruccio, oltre al lungodegente Cottarelli. Resta da valutare anche la disponibilità di Fabbri. Cambiamenti significativi nell'undici iniziale sono attesi anche sul fronte della Carcarese.

La corsa alla qualificazione ripartirà dal 3-2 conquistato dai biancoblu nella gara d'andata. Alla formazione valbormidese servirà una vittoria con due reti di scarto per ribaltare il risultato nei tempi regolamentari; un successo di misura porterebbe invece la sfida ai supplementari.

Fischio d'inizio alle 20:30, arbitra Corellino di Genova. L squadra che riuscirà a superare il turno affronterà in semifinale il Pietra Ligure.