Calciomercato, Baia Alassio Auxilium. C'è un Simone Martini in più nel motore giallonero

Gli appassionati più attenti del mondo dilettantistico avranno sicuramente notato il nome di Simone Martini all'interno delle ultime formazioni schierate dalla Baia Alassio Auxilium.

Un nuovo innesto non annunciato formalmente dalle vespe, ma che ha saputo dare un contributo fondamentale di tecnica e dinamicità all'interno della mediana di mister Sardo (domenica è arrivato il bel successo per 3-1 sul Little Club).

Martini, classe 2000 e cresciuto nel vivaio dell'Imperia, è tornato in campo praticamente dopo tre stagioni di stop, riallacciando il filo con il rettangolo verde dopo i campionati vissuti con le casacche di Dianese&Golfo e Golfodianese.

Ora la nuova tappa al Ferrando, con l'obiettivo di aiutare le vespe nella loro rincorsa verso la salvezza.