Calcio | Mai due vittorie di fila: Sanremese e Imperia cercano nel derby la svolta in campionato, le promesse dell’estate passano dal Comunale

Il primo derby della stagione rappresentava una promessa. Quello di domenica potrebbe trasformarsi in una risposta. A quasi due mesi dalla sfida di Coppa Italia disputata il 30 agosto, Sanremese (ieri vittoriosa in coppa sul Sant'Angelo) e Imperia tornano ad affrontarsi al Comunale, questa volta per la decima giornata del Girone A di Serie D. Allora gli occhi dell’intero Nord-Ovest erano rivolti verso gli spalti dello stadio matuziano. Era il primo appuntamento ufficiale di due progetti profondamente rinnovati, costruiti durante l’estate con ambizioni importanti e la volontà dichiarata di occupare le zone nobili della classifica. Vinse la Sanremese per 2-1, conquistando il passaggio del turno, ma da quella serata è cambiato molto. A fine ottobre, infatti, matuziani e nerazzurri sembrano assomigliarsi più di quanto le aspettative e le dichiarazioni della vigilia potessero far immaginare. L’Imperia si presenterà al Comunale con un punto di vantaggio, un margine minimo che fotografa due percorsi quasi paralleli e ancora alla ricerca di una direzione definitiva.

Due percorsi quasi identici. Sanremese e Imperia hanno alternato prestazioni convincenti a passaggi a vuoto, vittorie importanti a risultati incapaci di generare lo slancio sperato. Il dato più significativo accomuna entrambe: nessuna delle due è ancora riuscita a vincere due partite consecutive in campionato. È proprio questa mancanza di continuità ad aver ampliato la distanza dall’Alessandria. I grigi hanno saputo trasformare i risultati positivi in una serie, costruendo progressivamente il vuoto alle proprie spalle. Sanremese e Imperia, invece, si ritrovano rispettivamente a undici e dieci punti dalla vetta. Un ritardo importante, ma comprensibile considerando le profonde trasformazioni estive. Entrambe le società hanno cambiato molto: dalle scrivanie dirigenziali agli staff tecnici, passando per organici rivoluzionati e ancora impegnati nella ricerca degli equilibri migliori. Il tempo può aiutare, ma il campionato non aspetta e il derby arriva nel momento in cui entrambe hanno bisogno di accelerare.

Una vittoria per accendere la stagione. La Sanremese si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato sul campo del Sant’Angelo la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Il gol di Simone Ganz ha consegnato ai matuziani anche la prima vittoria esterna della stagione, un risultato che può restituire fiducia dopo il pareggio di Millesimo. L’Imperia arriva invece dalla convincente affermazione in campionato contro il Celle Varazze, una prestazione utile per rilanciare classifica e ambizioni. Due successi differenti, ma potenzialmente capaci di produrre lo stesso effetto: accompagnare le squadre verso il derby con maggiore consapevolezza. Domenica non si giocherà soltanto per il predominio territoriale o per una rivalità che non necessita di presentazioni. Al Comunale ci saranno in palio tre punti pesanti e, soprattutto, la possibilità di trasformare una singola vittoria nell’inizio di una serie.

Il secondo derby stagionale arriva così nel momento di massima attesa. Sanremese e Imperia sono ancora alla ricerca di quella continuità necessaria per avvicinarsi alle prime posizioni. Trovarla proprio nella partita più sentita potrebbe cambiare il peso e la prospettiva dell’intera stagione.