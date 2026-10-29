Calcio | Harakiri Loano. La Campese vince il recupero e condanna i rossoblu all'ultimo posto

Una partita ricca di emozioni, decisa dai calci di rigore e da un finale al cardiopalma, ha premiato la Campese nello scontro diretto contro la San Francesco Loano. I padroni di casa, che restano fanalino di coda della classifica, hanno ceduto 3-2 dopo essere stati in vantaggio e aver tentato la rimonta fino all'ultimo secondo.

Il Loano parte bene e al 27' trova il vantaggio con Alberto, ma la Campese non si disunisce e al 33' pareggia con Germano.

Il finale di primo tempo è un susseguirsi di episodi. Al 39' la Campese ha l’occasione per ribaltare il match dal dischetto, ma Ottonello si fa parare il penalty da Metani. Il pareggio resta quindi invariato, ma solo per pochi minuti: al 43' arriva un secondo rigore per gli ospiti, questa volta trasformato da Meazzi, che porta la Campese sul 2-1.

Il 45' regala però un colpo di scena: lo stesso Meazzi viene espulso e la Campese è costretta a chiudere la prima frazione in dieci uomini

Nella ripresa il Loano prova a sfruttare la superiorità numerica per ribaltare la gara, ma il gol del pareggio non arriva. Al 43' della ripresa, a pochi minuti dal termine, la Campese ottiene il terzo calcio di rigore della sfida: dal dischetto si presenta Mancini, che non sbaglia e firma il 3-1.

Il Loano non si arrende e nel recupero accorcia le distanze: al 47' Hamati segna il gol del 3-2. Il tempo però è ormai scaduto e il triplice fischio sancisce la sconfitta dei padroni di casa.

Con questo risultato la San Francesco Loano resta all’ultimo posto in classifica. Una sconfitta che pesa, trattandosi di uno scontro diretto, e che arriva dopo una gara in cui i rossoblù hanno pagato a caro prezzo gli episodi, con ben tre rigori concessi agli avversari.





San Francesco Loano – Campese 2- 3

Marcatori: 27' pt Zaccaria (L), 33' pt Germano (C), 43' pt Meazzi rig. (C), 43' st Mancini rig. (C), 47' st Hamati (L)



San Francesco Loano: Metani, Ndiaye, Andreetto, Colantonio, Alberto, Pavese, Belvedere, Di Lorenzo, Memethaj, Auteri, Hamati.

A disposizione: Rosso, Siriu, D’Aiuto, Oxhallari, Arzarello, Gloria, Gasco, Bonifazio, Ferrara.

Allenatore: Porzio (Brignoli squalificato).



Campese: Calizzano, Deri, Meazzi, Stilo, Rossini, Oliveri, Garetto, Germano, Forno, Bardi, Ottonello.

A disposizione: Branda, Aiello, Bisio, Bruno, Cenname, Mancini, Marino.

Allenatore: Meazzi.



