Calcio | Prima Categoria A. L'Ospedaletti scappa, ma Briano e Zizzini lo riprendono: il recupero termina 2-2

Secondo pareggio consecutivo per il Cengio che, dopo il pareggio in casa della Golfodianese, ha avuto la forza di recuperare il doppio vantaggio dell'Ospedaletti nel recupero di campionato.
Al Salvi la squadra di Luccisano si era portata sul 2-0 grazie alle reti messe a segno da Brizio e Angeli a ridosso della metà del primo tempo.
A inizio ripresa la reazione veemente dei granata di Chiarlone, con Briano e Zizzini a riequilibrare i conti.
Con questo pareggio il Cengio rafforza il quarto posto a quota nove punti, Ospedaletti terzo con una lunghezza di vantaggio.