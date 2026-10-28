Calcio | Savona in rimonta sulla Carcarese, i biancoblu vincono 4-1 e si guadagnano la semifinale con il Pietra

SAVONA - CARCARESE 4-1 (32' Cosentino, 60 e 76' Rignanese, 81' Sogno - 12' Brignone)



47' FINISCE QUI! IL SAVONA BATTE 4-1 LA CARCARESE, IN SEMIFINALE SFIDERA' IL PIETRA LIGURE

46' si prende i riflettori anche Fresia, il portiere vola sotto la traversa per respingere la conclusione di Sunday

45' ci saranno due minuti di recuperi

40' Sarpero richiama Sassari in panchina, spazio a Fabbri

36' Esce Cosentino, gran prova la sua, in campo Burchi

36' QUARTO GOL DEL SAVONA! SI ALLUNGA COSENTINO SULLA DESTRA, PALLA PERFETTA L CENTRO PER SOGNO: CONTROLLO E 4-1

31' TERZO GOL DEL SAVONA! L'ASSISTENTE ALZA LA BANDIERINA MA CORELLINO LASCIA CORRERE DOPO AVER RILEVATO UN RETROPASSAGGIO, PROTESTA LA CARCARESE, MA IL TABELLINO SEGNA 3-1

26' al secondo tentativo Zunino aggiusta la mira, reattivo Fresia nella respinta bassa

24' Zunino scaldai il mancino calciando in corsa, buona l'intenzione, meno l'esecuzione

21' Valmati lancia Szerdi e Zunino per Akkari e Brignone. Carcarese con il 4-3-3

18' cambio Savona. Esce un buon Siracusa, al suo posto Silvestri

15' RIGNANESE PORTA IN VANTAGGIO IL SAVONA! PERDE PALLA IN PRIMA IMPOSTAZIONE LA CARCARESE, SULLA RICONQUISTA BIANCOBLU RIGNANESE SCARICA CON VIOLENZA SUL SECONDO PALO. IL SAVONA VEDE LA SEMIFINALE

15' rischia Galletti, il rimpallo su Rignanese per pochi centimetri non beffa la Carcarese

14' bicicletta di Berretta, sfera a spiovere ma oltre la trasversale di Fresia

12' pallone teso in area di Pili, Galletti si allunga in presa bassa

8' Berretta in ritardo su Gnecchi, il centrocampista cade male sulla parte bassa della schiena

4' E' di Gnecchi il primo tiro della ripresa, conclusione troppo leggera per impensierire Galletti

1'Triplo cambio in avvio per la Carcarese: Berretta, Chiarlone e Di Gioisa lasciano il campo a Piazza, Cancellara e Angeli

SECONDO TEMPO



47' termina il primo tempo, Savona e Carcarese rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1

45' ci saranno due minuti di recupero

44' nel frattempo Valmati è passato al 4-4-2: Piazza e Sunday esterni, Brignone gravita attorno ad Akkari

43' Siracusa ha spazio dal limite e calcia addosso a Galletti, sul proseguio dell'azione Rignanese non ha la prontezza per deviare di testa in rete

42' Sunday ha subito l'opportunità per riportare la Carcarese avanti, il numero nove calcia sull'esterno della rete

40' contrasto in corsa tra Sunday e Pili, il difensore del Savona ha la peggio, giallo per l'attaccante biancorosso

32' ALL'ENNESIMO TENTATIVO IL SAVONA PASSA! COLPO DI TESTA CHIRURGICO DI COSENTINO, IL SAVONA PAREGGIA E TORNA AVANTI IN OTTICA QUALIFICAZIONE

30' Si sgancia Sadiku a destra, pallone in area per Cosentino e destro di prima intenzioen, pallone non lontano dal palo

26' gioco interrotto qualche istante per un problema al portiere Galletti. L'estremo biancorosso riprende posto tra i pali

21' il Savona spinge, destro a giro di Sassari dal vertice sinistro dell'area, sfera a lato di un metro

20' applausi per Cosentino e Galletti. Il primo calcia al volo con bravura in area, ottimo il riflesso dell'estremo difensore

18' Surplace di Sunday su Pili, l'attaccante si sposta la palla del sinistro prima di calciare verso la porta, Fresia risponde presente

14' Cosentino anticipa Angeli, impegnato a coprire l'uscita di Galletti, il portiere è attento a chiudere lo specchio

12' CARCARESE IN VANTAGGIO ! BRIGNONE! MANCINO AL VOLO CHIRURGICO SUL CROSS DI MORETTI, VANTAGGIO MERITATO PER I VALBORMIDESI

10' Akkari pulisce al meglio una palla al limite dell'area e calcia di sinistro, sfera di poco a lato

8' Sunday si fionda sulla ribattuta corta di Schirru, mancino forte ma centrale, Fresia c'è

5' Siracusa duro su Siracusa, Corellino estrae il primo giallo

2' biancorossi subito molto propositivo, il primo tiro è di Brignone, ma da posizione irregolare

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAVONA: Fresia, Sadiku, Pili, Siracusa, Schirru, Colombo, Sassari, Galli, Rignanese, Gnecchi, Cosentino.

A disposizione: Agostino, _Toskaj, Fabbri, Cordone, Giubergia, Burchi, Sogno, Rezi, Silvestri.

Allenatore: Sarpero



CARCARESE: Galletti, Angeli, Babliuk, Ravera, Moretti, Cancellara, Piazza, Calcagno, Sunday, Akkari, Brignone.

A disposizione: Saettone, Berruti, Berretta, Chiarlone, Di Giosia, Di Mattia, Maresca, Szerdi, Zunino.

Allenatore: Valmati



Arbitro: Corellino di Genova

Assistenti: Amadei e Bernardini di Genova