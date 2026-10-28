Calcio | Savona in rimonta sulla Carcarese, i biancoblu vincono 4-1 e si guadagnano la semifinale con il Pietra

SAVONA - CARCARESE 4-1 (32' Cosentino, 60 e 76' Rignanese, 81' Sogno - 12' Brignone)
47' FINISCE QUI! IL SAVONA BATTE 4-1 LA CARCARESE, IN SEMIFINALE SFIDERA' IL PIETRA LIGURE
46' si prende i riflettori anche Fresia, il portiere vola sotto la traversa per respingere la conclusione di Sunday
45' ci saranno due minuti di recuperi
40' Sarpero richiama Sassari in panchina, spazio a Fabbri
36' Esce Cosentino, gran prova la sua, in campo Burchi
36' QUARTO GOL DEL SAVONA! SI ALLUNGA COSENTINO SULLA DESTRA, PALLA PERFETTA L CENTRO PER SOGNO: CONTROLLO E 4-1
31' TERZO GOL DEL SAVONA! L'ASSISTENTE ALZA LA BANDIERINA MA CORELLINO LASCIA CORRERE DOPO AVER RILEVATO UN RETROPASSAGGIO, PROTESTA LA CARCARESE, MA IL TABELLINO SEGNA 3-1
26' al secondo tentativo Zunino aggiusta la mira, reattivo Fresia nella respinta bassa
24' Zunino scaldai il mancino calciando in corsa, buona l'intenzione, meno l'esecuzione
21' Valmati lancia Szerdi e Zunino per Akkari e Brignone. Carcarese con il 4-3-3
18' cambio Savona. Esce un buon Siracusa, al suo posto Silvestri
15' RIGNANESE PORTA IN VANTAGGIO IL SAVONA! PERDE PALLA IN PRIMA IMPOSTAZIONE LA CARCARESE, SULLA RICONQUISTA BIANCOBLU RIGNANESE SCARICA CON VIOLENZA SUL SECONDO PALO. IL SAVONA VEDE LA SEMIFINALE
15' rischia Galletti, il rimpallo su Rignanese per pochi centimetri non beffa la Carcarese
14' bicicletta di Berretta, sfera a spiovere ma oltre la trasversale di Fresia
12' pallone teso in area di Pili, Galletti si allunga in presa bassa
8' Berretta in ritardo su Gnecchi, il centrocampista cade male sulla parte bassa della schiena
4' E' di Gnecchi il primo tiro della ripresa, conclusione troppo leggera per impensierire Galletti
1'Triplo cambio in avvio per la Carcarese: Berretta, Chiarlone e Di Gioisa lasciano il campo a Piazza, Cancellara e Angeli
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo, Savona e Carcarese rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1
45' ci saranno due minuti di recupero
44' nel frattempo Valmati è passato al 4-4-2: Piazza e Sunday esterni, Brignone gravita attorno ad Akkari
43' Siracusa ha spazio dal limite e calcia addosso a Galletti, sul proseguio dell'azione Rignanese non ha la prontezza per deviare di testa in rete
42' Sunday ha subito l'opportunità per riportare la Carcarese avanti, il numero nove calcia sull'esterno della rete
40' contrasto in corsa tra Sunday e Pili, il difensore del Savona ha la peggio, giallo per l'attaccante biancorosso
32' ALL'ENNESIMO TENTATIVO IL SAVONA PASSA! COLPO DI TESTA CHIRURGICO DI COSENTINO, IL SAVONA PAREGGIA E TORNA AVANTI IN OTTICA QUALIFICAZIONE
30' Si sgancia Sadiku a destra, pallone in area per Cosentino e destro di prima intenzioen, pallone non lontano dal palo
26' gioco interrotto qualche istante per un problema al portiere Galletti. L'estremo biancorosso riprende posto tra i pali
21' il Savona spinge, destro a giro di Sassari dal vertice sinistro dell'area, sfera a lato di un metro
20' applausi per Cosentino e Galletti. Il primo calcia al volo con bravura in area, ottimo il riflesso dell'estremo difensore
18' Surplace di Sunday su Pili, l'attaccante si sposta la palla del sinistro prima di calciare verso la porta, Fresia risponde presente
14' Cosentino anticipa Angeli, impegnato a coprire l'uscita di Galletti, il portiere è attento a chiudere lo specchio
12' CARCARESE IN VANTAGGIO ! BRIGNONE! MANCINO AL VOLO CHIRURGICO SUL CROSS DI MORETTI, VANTAGGIO MERITATO PER I VALBORMIDESI
10' Akkari pulisce al meglio una palla al limite dell'area e calcia di sinistro, sfera di poco a lato
8' Sunday si fionda sulla ribattuta corta di Schirru, mancino forte ma centrale, Fresia c'è
5' Siracusa duro su Siracusa, Corellino estrae il primo giallo
2' biancorossi subito molto propositivo, il primo tiro è di Brignone, ma da posizione irregolare
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAVONA: Fresia, Sadiku, Pili, Siracusa, Schirru, Colombo, Sassari, Galli, Rignanese, Gnecchi, Cosentino.
A disposizione: Agostino, _Toskaj, Fabbri, Cordone, Giubergia, Burchi, Sogno, Rezi, Silvestri.
Allenatore: Sarpero
CARCARESE: Galletti, Angeli, Babliuk, Ravera, Moretti, Cancellara, Piazza, Calcagno, Sunday, Akkari, Brignone.
A disposizione: Saettone, Berruti, Berretta, Chiarlone, Di Giosia, Di Mattia, Maresca, Szerdi, Zunino.
Allenatore: Valmati
Arbitro: Corellino di Genova
Assistenti: Amadei e Bernardini di Genova