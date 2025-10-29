 / Calcio

Calcio | 29 ottobre 2025, 10:32

Virtus Sanremese. Prunecchi dopo l'1-1 con l'Albingaunia: "Arbitro e vento hanno inciso sulla nostra gara"

"E' stata una gara difficile, davanti a una grande cornice di pubblico"

Le condizioni finali della partita, con la Virtus Sanremese in nove uomini, hanno permesso ai matuziani di lasciare comunque con soddisfazione l'Annibale Riva. Il pareggio finale contro l'Albingaunia non ha comunque soddisfatto a pieno mister Marco Prunecchi, seppur abbia individuato  più di un'attenuante per la corazzata ponentina.

Lorenzo Tortarolo

