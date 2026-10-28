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Calcio | 28 ottobre 2026, 14:23

Calcio | Serie D. Il Celle Varazze resta al palo, il Gozzano vince 2-1 il recupero dell'Olmo Ferro

A segno per gli ospiti Romairone e Pigato, di Donaggio il momentaneo pareggio

Calcio | Serie D. Il Celle Varazze resta al palo, il Gozzano vince 2-1 il recupero dell'Olmo Ferro

CELLE VARAZZE - GOZZANO 1-2 (53' Donaggio - 45' Romairone, 75' Pigato)
 

50' FINISCE QUA! IL GOZZANO VINCE 2-1 ALL'OLMO FERRO

45' Cartellino rosso per Assane, intervento scomposto, ma decisione che appare severa da parte del direttore di gara

43' la partita sta volgendo al termine, Gardini si gioca la carta Lustosa per Squarzoni

42' miracolo di Mora su Likaxhiu, la mezz'ala si inserisce con i tempi giusti sulla torre di Assane, l'estremo difensore si esalta deviando sotto la traversa

40' risponde Guidetti con Rocco per Romairone

38' Bovio per Traniello, ancora un cambio per il Celle Varazze

34' Likaxhiu scarica dal limite dell'area la propria frustrazione, destro poco convinto oltre la traversa

30' IL GOZZANO RIMETTE LA TESTA DAVANTI CON PIGATO, DIFESA DI CASA TROPPO MORBIDA SULLA PUNTA CHE IN ACROBAZIA HA MODO E TEMPO DI BATTERE MITU SUL PALO LUNGO.

28' ammonito Monteleone

27' un giocatore biancoblu va giù in area, lascia correre il direttore di gara

25' Di Giovanni - Ghioldi, cambia anche Guidetti

23' torre di Donaggio per Armini, si innesca davanti a Mora un parapiglia incredibile, il Gozzano si salva in qualche modo

20' nuovo cambio per Gardini: Sarpa rileva Rao

13' Armini si accentra e tira, chiede scusa il numero 17 per non aver servito un compagno meglio piazzato

8' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! DONAGGIO! SI INVOLA L'ATTACCANTE VERSO LA PORTA, TOCCO DOLCISSIMO DI ESTERNO A BATTERE MORA!

7' doppio cambio Celle Varazze entra Mataloni per Annaloro e Assane per Magliocchetti

4' Sfortunatissimo il Celle Varazze,  il colpo di testa di Arata incoccia sulla traversa, Donaggio da pochi passi non riesce a ribadire in porta 

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

45' GOZZANO IN VANTAGGIO E DUPLICE FISCHIO ALL'OLMO FERRO, ANCORA UN PIAZZATO A METTERE IN DIFFICOLTA' LA DIFESA DI CASA, ROMAIRONE DI TESTA NON PERDONA

44' ammonito Squarzoni

38' azione panoramica del Gozzano, conclusa col destro al volo di Gemelli, il numero quattro ospite  viene però murato dalla retroguardia di Gardini

33' replica il Celle Varazze con l'angolo calciato da Squarzoni, Arata anticipa tutti con il destro ma senza trovare la porta

26' tripla opportunità ospite per trovare il vantaggio. La prima iniziativa è di Romairone sul liscio della difesa di casa. Mitu si esalta in due occasioni, prima del tap in calciato alle stelle dai rossoblu

22' metà del primo tempo, il rimbalzo della sfera ingolosisce Donaggio, collo dai 20 metri troppo chiuso rispetto allo specchio della porta rossoblu

17' Giorcelli gira di testa, conclusione che non crea grattacapi a Mitu

11' rovesciata da copertina di Armini, ok esecuzione potenza, difetta di poco la mira

9' pericoloso il Gozzano sugli sviluppi di calcio d'angolo: batte Gemelli a rientrare, l'ex Albenga Masetti trova il tempo per battere di destro, la conclusione viene però respinta a pochi passi da Mitu

3' gestisce bene la rimessa il Celle Varazze, portando Armini alla conclusione incrociata, sfera di poco sul fondo

2' rammendo alla porta di Mora, il match è iniziato con qualche istante di ritardo

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

CELLE VARAZZE: Mitu, Ghigliotti, Likaxhiu, Arata, Squarzoni, Donaggio, Armini, Annaloro, Traniello, Rao, Magliocchetti.

A disposizione:  Pisano, Assane, Di Battista, Miragliotta, Lustosa, Mataloni, Bovio, Birzò, SArpa.

Allenatore: Gardini
 

GOZZANO: Mora, Di Giovanni, Masetti, Gemelli, Pennati, Pigato, Busicchia, Giorcelli, Carollo, Romairone, Monteleone.

A disposizione: Adorni, Ahayaoui, Hoxha, Medina, Bracesco, Katana. Riccardi, Rocco, Ghioldi.

Allenatore: Guidetti.
 

Arbitro: Nonnato di Rovigo

Assistenti: Fini di Finale Emilia e Bonioni di Reggio Emilia

Lorenzo Tortarolo

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