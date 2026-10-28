Calcio | Serie D. Il Celle Varazze resta al palo, il Gozzano vince 2-1 il recupero dell'Olmo Ferro

CELLE VARAZZE - GOZZANO 1-2 (53' Donaggio - 45' Romairone, 75' Pigato)
50' FINISCE QUA! IL GOZZANO VINCE 2-1 ALL'OLMO FERRO
45' Cartellino rosso per Assane, intervento scomposto, ma decisione che appare severa da parte del direttore di gara
43' la partita sta volgendo al termine, Gardini si gioca la carta Lustosa per Squarzoni
42' miracolo di Mora su Likaxhiu, la mezz'ala si inserisce con i tempi giusti sulla torre di Assane, l'estremo difensore si esalta deviando sotto la traversa
40' risponde Guidetti con Rocco per Romairone
38' Bovio per Traniello, ancora un cambio per il Celle Varazze
34' Likaxhiu scarica dal limite dell'area la propria frustrazione, destro poco convinto oltre la traversa
30' IL GOZZANO RIMETTE LA TESTA DAVANTI CON PIGATO, DIFESA DI CASA TROPPO MORBIDA SULLA PUNTA CHE IN ACROBAZIA HA MODO E TEMPO DI BATTERE MITU SUL PALO LUNGO.
28' ammonito Monteleone
27' un giocatore biancoblu va giù in area, lascia correre il direttore di gara
25' Di Giovanni - Ghioldi, cambia anche Guidetti
23' torre di Donaggio per Armini, si innesca davanti a Mora un parapiglia incredibile, il Gozzano si salva in qualche modo
20' nuovo cambio per Gardini: Sarpa rileva Rao
13' Armini si accentra e tira, chiede scusa il numero 17 per non aver servito un compagno meglio piazzato
8' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! DONAGGIO! SI INVOLA L'ATTACCANTE VERSO LA PORTA, TOCCO DOLCISSIMO DI ESTERNO A BATTERE MORA!
7' doppio cambio Celle Varazze entra Mataloni per Annaloro e Assane per Magliocchetti
4' Sfortunatissimo il Celle Varazze, il colpo di testa di Arata incoccia sulla traversa, Donaggio da pochi passi non riesce a ribadire in porta
1' si riparte, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
45' GOZZANO IN VANTAGGIO E DUPLICE FISCHIO ALL'OLMO FERRO, ANCORA UN PIAZZATO A METTERE IN DIFFICOLTA' LA DIFESA DI CASA, ROMAIRONE DI TESTA NON PERDONA
44' ammonito Squarzoni
38' azione panoramica del Gozzano, conclusa col destro al volo di Gemelli, il numero quattro ospite viene però murato dalla retroguardia di Gardini
33' replica il Celle Varazze con l'angolo calciato da Squarzoni, Arata anticipa tutti con il destro ma senza trovare la porta
26' tripla opportunità ospite per trovare il vantaggio. La prima iniziativa è di Romairone sul liscio della difesa di casa. Mitu si esalta in due occasioni, prima del tap in calciato alle stelle dai rossoblu
22' metà del primo tempo, il rimbalzo della sfera ingolosisce Donaggio, collo dai 20 metri troppo chiuso rispetto allo specchio della porta rossoblu
17' Giorcelli gira di testa, conclusione che non crea grattacapi a Mitu
11' rovesciata da copertina di Armini, ok esecuzione potenza, difetta di poco la mira
9' pericoloso il Gozzano sugli sviluppi di calcio d'angolo: batte Gemelli a rientrare, l'ex Albenga Masetti trova il tempo per battere di destro, la conclusione viene però respinta a pochi passi da Mitu
3' gestisce bene la rimessa il Celle Varazze, portando Armini alla conclusione incrociata, sfera di poco sul fondo
2' rammendo alla porta di Mora, il match è iniziato con qualche istante di ritardo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
CELLE VARAZZE: Mitu, Ghigliotti, Likaxhiu, Arata, Squarzoni, Donaggio, Armini, Annaloro, Traniello, Rao, Magliocchetti.
A disposizione: Pisano, Assane, Di Battista, Miragliotta, Lustosa, Mataloni, Bovio, Birzò, SArpa.
Allenatore: Gardini
GOZZANO: Mora, Di Giovanni, Masetti, Gemelli, Pennati, Pigato, Busicchia, Giorcelli, Carollo, Romairone, Monteleone.
A disposizione: Adorni, Ahayaoui, Hoxha, Medina, Bracesco, Katana. Riccardi, Rocco, Ghioldi.
Allenatore: Guidetti.
Arbitro: Nonnato di Rovigo
Assistenti: Fini di Finale Emilia e Bonioni di Reggio Emilia