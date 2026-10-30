Calcio | Ceriale. Mister Mambrin tra il San Cipriano e il derby: "Piano gara saltato, ma ragazzi tenaci a trovare il pareggio. Ora alziamo la condizione" (VIDEO)

Lo svantaggio iniziale contro il San Cipriano rischiava seriamente di compromettere la possibilità del Ceriale di riuscire ad ottenere un risultato utile contro la formazione genovese.
Mister Mambrin ha lodato la dedizione dei biancoblu nel riuscire a riequilibrare i conti, seppur la squadra non sia ancora al massimo del proprio potenziale.
Già dalla sfida di domenica contro la San Francesco Loano, il tecnico si aspetta infatti ulteriori miglioramenti. Una nota particolare il mister l'ha dedicata a Bonifazio, al rientro dopo l'infortunio.