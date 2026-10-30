Calcio | Vado. Sabato in campo contro il Grosseto, mister Riolfo: "Mancano tanti punti al nostro obiettivo, non possiamo permetterci rilassamenti"

Vigilia di campionato in casa Vado. I rossoblu si preparano ad affrontare il Grosseto, sfida tra due neopromosse, e mister Riolfo ha presentato così il match nella conferenza prepartita:

“Domani ci aspetta una sfida molto complicata. Il Grosseto è una neopromossa come noi, una squadra composta da tanti giovani forti e guidata da un tecnico esperto come Paolo Indiani, che nel tempo ha saputo cambiare e adattare i suoi principi, mostrando grande flessibilità e preparazione. Per noi sarà un bel banco di prova, che ci permetterà di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita.

Il gruppo sta vivendo un buon momento di forma e raggiungere la parte sinistra della classifica ha fatto sicuramente piacere. Tuttavia, non possiamo permetterci rilassamenti di nessun tipo, ben consapevoli di quello che è il nostro obiettivo e dei tanti punti che ancora servono per raggiungerlo. I ragazzi hanno disputato una buona settimana di lavoro, mostrando tanta disponibilità e abnegazione; è fondamentale aver sempre la voglia di continuare a migliorarsi.

Il trittico contro le prime tre della classe? Sicuramente stimolante, ma allo stesso tempo per noi è fondamentale pensare di partita in partita. Adesso ci aspetta il Grosseto, poi penseremo al Ravenna e allo Spezia. Per il match di domani recuperiamo Lionetti, il quale ha lavorato tutta la settimana con il gruppo, ma perdiamo Piana e Di Munno per degli acciacchi. Oltre a loro, sarà sempre out Malanca”.