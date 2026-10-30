Calcio | Millesimo. Il Premio "Enrico II Del Carretto" assegnato a mister Fabio Macchia, voto unanime dall'intero Consiglio Comunale

Un segnale forte di coesione, identità e amore per la propria comunità: il Consiglio Comunale di Millesimo ha approvato all’unanimità il conferimento del prestigioso Premio "Enrico II Del Carretto" al Merito di Millesimo – Anno 2026 a Fabio Macchia, stimato allenatore dell’A.S.D. Millesimo Calcio.

La consegna ufficiale del riconoscimento si terrà domenica 8 novembre nella Sala Consiliare, a coronamento della giornata centrale delle celebrazioni per l’820° Anniversario di Fondazione del Borgo, sancita originariamente il 9 novembre 1206 dal Marchese Enrico II Del Carretto.

"Il voto unanime del Consiglio Comunale conferisce ancora più valore a un premio che vuole giustamente riconoscere non solo i meriti sportivi, ma l’impegno umano ed educativo profuso verso i nostri giovani e il ruolo fondamentale di un millesimese all'interno di una storia sportiva straordinaria che rende orgoglioso l'intero borgo", dichiara il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano. "Questo appuntamento si inserisce in un programma pensato per celebrare la nostra storia e guardare con fiducia al futuro di Millesimo, borgo d'eccellenza e punto di riferimento per tutta la Val Bormida. Un ringraziamento particolare va all'Associazione 'Millesimo Vive Arte e Storia', che con passione e competenza ha curato i momenti culturali e scientifici di queste giornate."

Il programma delle manifestazioni si aprirà sabato 7 novembre alle ore 9:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con il Convegno di Studi Storici patrocinato dal Comune e organizzato dall’Associazione “Millesimo Vive Arte e Storia”, dal titolo «Millesimo. Il Medioevo che guarda al futuro». Sotto i portici di Piazza Italia sarà inaugurata la mostra all’aperto «MostrAMI Millesimo», con fotografie e dipinti dedicati agli scorci del borgo e alla sua evoluzione monumentale. Nell’atrio del Palazzo Comunale sarà inoltre aperta una mostra fotografica con immagini d’epoca provenienti dalla collezione dell’ex vicesindaco Alessio Bruzzone.

Domenica 8 novembre, alle ore 11:00, nella Chiesa Parrocchiale della Visitazione sarà celebrata la Santa Messa solenne in suffragio e memoria degli amministratori comunali defunti, con la partecipazione delle associazioni cittadine e dei rispettivi gonfaloni e labari. Alle ore 18:30, in Piazza Italia, si esibirà il Complesso Bandistico “Antonio Pizzorno”. A seguire, nella Sala Consiliare, si terrà la cerimonia solenne di conferimento del Premio “Enrico II del Carretto” a Fabio Macchia, alla presenza dei gonfaloni e dei labari ufficiali.

Lunedì 9 novembre, giorno ufficiale dell’820° anniversario, nel corso della mattinata l’Associazione “Millesimo Vive Arte e Storia” proporrà percorsi didattici e attività commemorative per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Lele Luzzati”.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, le autorità e le associazioni a prendere parte a questo momento di festa collettiva e riscoperta delle nostre radici.