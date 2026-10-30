Calciomercato | C'è Macagno per il Finale, ufficiale l'approdo in giallorossoblu

Ce l'ha fatta il Finale a convincere Manuele Macagno a vestire i colori giallorossoblu. Dopo la separazione con l'Albissole, l'attaccante si è infatti aggregato alla prima squadra di mister Alessi, per mantenere un adeguato livello di forma.

Da oggi però Macagno non è più sul mercato, contro la Virtus Sanremese potrà infatt essere ufficialmente convocato.

Il comunicato:

La Società F.B.C. Finale è lieta di dare il benvenuto a Manuele Macagno, nuovo giocatore della Prima Squadra.

Il classe 1996, reduce dall'esperienza con la maglia dell'Albissole con tanto di triplete (promozione in Eccellenza e vittorie di Coppa e Titolo Regionale), si unisce al reparto offensivo portando esperienza e qualità.

Oltre alle avventure fuori regione con le casacche di Mezzolara, Città di Castello e Vivi Altovere Sansepolcro, ha militato tra le fila di Vado, Rivarolese, Cairese, Savona e Legino nelle categorie di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Benvenuto in giallorossoblu Manuele!