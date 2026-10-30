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Calcio | 30 ottobre 2026, 19:40

Calcio | Prima Categoria: le designazioni nei gironi A e B

Virgilio dirigerà Andora - Argentina

Virgilio dirigerà Andora - Argentina

GIRONE A

ARGENTINA ARMA – ANDORA 1966 – Martin Virgilio (Imperia)

CENGIO – VILLANOVESE – Thomas Felline (Savona)

DEGO CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO – Filippo Ferrara (Savona)

ONEGLIA CALCIO – ALTARESE 1929 – Alessandro Cattunar (Imperia)

QUILIANOVALLEGGIA – NOLESE R.G. 1946 2001 – Michele Giacchino (Savona)

SPERANZA 1912 F.C. – CAMPOROSSO – Matteo Francesco Andreazza (Savona)

VALLECROSIA ACADEMY ASD – GOLFO DIANESE 1923 – Angelo Della Monica (Imperia)

VELOCE 1910 – CISANO – Gabriele Semeria (Imperia)


GIRONE B
BOLZANETESE VIRTUS – PRIAMAR A.S.D. – Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)

CELLA – ROSSIGLIONESE – Enrico Mereto (Genova)

MURA ANGELI – SASSELLO – Marco Visani (Genova)

PEGLIESE – MULTEDO 1930 – Lorenzo Pecunia (Genova)

RABONA VIA DELLACCIAIO – SAVIGNONE – Luca Bocedi (Novi Ligure)

S.G. BATTISTA – SERRA RICCO' 1971 – Jacopo Lanciaprima (Genova)

VALSECCA SPORT FUN – OLD BOYS RENSEN – Lorenzo De Tonetti (Genova)

VOLTRI 87 – G.S. GRANAROLO – Giorgio Minniti (Genova)

Redazione

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