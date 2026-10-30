Calcio | Prima Categoria: le designazioni nei gironi A e B

GIRONE A
ARGENTINA ARMA – ANDORA 1966 – Martin Virgilio (Imperia)
CENGIO – VILLANOVESE – Thomas Felline (Savona)
DEGO CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO – Filippo Ferrara (Savona)
ONEGLIA CALCIO – ALTARESE 1929 – Alessandro Cattunar (Imperia)
QUILIANOVALLEGGIA – NOLESE R.G. 1946 2001 – Michele Giacchino (Savona)
SPERANZA 1912 F.C. – CAMPOROSSO – Matteo Francesco Andreazza (Savona)
VALLECROSIA ACADEMY ASD – GOLFO DIANESE 1923 – Angelo Della Monica (Imperia)
VELOCE 1910 – CISANO – Gabriele Semeria (Imperia)
GIRONE B
BOLZANETESE VIRTUS – PRIAMAR A.S.D. – Marco Antonio Pilozo Calie (Genova)
CELLA – ROSSIGLIONESE – Enrico Mereto (Genova)
MURA ANGELI – SASSELLO – Marco Visani (Genova)
PEGLIESE – MULTEDO 1930 – Lorenzo Pecunia (Genova)
RABONA VIA DELLACCIAIO – SAVIGNONE – Luca Bocedi (Novi Ligure)
S.G. BATTISTA – SERRA RICCO' 1971 – Jacopo Lanciaprima (Genova)
VALSECCA SPORT FUN – OLD BOYS RENSEN – Lorenzo De Tonetti (Genova)
VOLTRI 87 – G.S. GRANAROLO – Giorgio Minniti (Genova)