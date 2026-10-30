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Calcio | San Francesco Loano, Brignoli commenta il 2-2 nel derby: "La fiducia della società si ripaga col lavoro. La squadra ha orgoglio, ma commettiamo errori" (VIDEO)
Calcio | Finale. La Virtus Sanremese fa suo il big match, Alessi: "Loro di altra categoria, avremmo dovuto chiudere il primo tempo sul 2-0" (VIDEO)
Calcio | Pietra Ligure. Prosegue la serie vincente anche ad Albissola, Moraglia: "Non la nostra miglior domenica, ma sono tre punti preziosi"
Calcio | Savona. Sarpero orgoglioso: "Prestazione incredibile contro la Cairese, ci credevo anche dopo il loro vantaggio" (VIDEO)
Calcio, Serie D. I risultati e la classifica dopo la 10a giornata
Calcio, Eccellenza. I risultati e la classifica dopo l'8a giornata
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Calcio, Celle Varazze. Il monito di Pisano dopo la vittoria sulla Biellese: "Battuta una grande squadra, per noi deve iniziare un nuovo campionato" (VIDEO)
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30 ottobre 2026, 16:08
Calcio | Prima Categoria. Nolese e Dego si dividono la posta in palio nel recupero: gli scatti della sfida (FOTOGALLERY)
di Pittalis e Osman i gol della serata
Eric Parodi
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