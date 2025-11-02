Calcio, Promozione. Colpo grosso dell’Albissole! Sestrese sconfitta ma recrimina

ALBISSOLE - SESTRESE BOR. 3-2 (18’ Vierci, 38’ Barisone, 85’ Favorito - 51’ Moretti, 63’ Traverso)



Finisce qui, l’Albissole infligge il primo KO alla Sestrese!

93’ Ancora un giallo, questa volta ai danni di Cuka

91’ Giallo per capitan Diana

Quattro minuti di recupero

85’ NUOVO VANTAGGIO DELL’ALBISSOLE! Angolo di Dorno e colpo di testa vincente di Favorito, grandi proteste dei verdestellati per un colpo di mano

81’ Conclusione da fuori di Galatolo, ci mette il piede Favorito che mette in corner

70’ Risponde Macagno con un tiro a giro di poco a lato

69’ Tiro di Repetto, Pastorino respinge con i pugni

63’ PAREGGIO SESTRESE! Cross al bacio dalla destra per Traverso che tocca quel tanto che basta per indirizzare verso la porta e siglare il 2 a 2

58’ La Sestrese ne ha e si vede: tripla conclusione, due murate dalla difesa e una sul fondo in pochi secondi

51’ MORETTI ACCORCIA LE DISTANZE! I verdestellato sono vivi e trovano il goal che dimezza lo svantaggio con il suo numero 10 che batte Pastorino da dentro l’area

50’ TRAVERSA SESTRESE! Conclusione da fuori di Zanoli che si stampa sul montante alto, sul pallone arriva Traverso che peró di testa non inquadra la porta

46’ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, l’Albissole conduce con merito sulla capolista Sestrese

47’ Repetto salta un avversario, conclude ma trova la respinta di Pastorino, un difensore libera

46’ Moretti arriva a rimorchio la spara alto

Saranno due i minuti di recupero

40’ Albissole vicino al tris, l’arbitro ferma tutto per una carica sul portiere

38’ RADDOPPIO ALBISSOLE! Ancora su una punizione in mezzo, Sias esce a vuoto e Barisone insacca sul secondo palo a porta sguarnita

37’ Pareggiato il conto dei cartellini, duro intervento di Zanoli che viene anch’esso ammonito

35’ Primo giallo del match ai danni di Macagno, lo stesso riceve un colpo e termina a terra. Animi bollenti tra le due squadre che vengono a contatto a centrocampo

33’ Moretti conclude da fuori ma il tiro termina alto

26’ Colpo di testa di Andreoni che non inquadra la porta, ospiti che continuano a spingere

21’ Ci prova Repetto, conclusione abbondantemente alta

18’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi di una punizione la palla arriva a Vierci che di prima intenzione trova la parabola che batte Sias per il goal che vale l’1 a 0

10’ Punizione di Repetto, la barriera devia in corner

6’ Conclusione al limite di Zanoli, Pastorino non si fa sorprendere e mette in corner con la mano aperta

5’ La Sestrese reclama un calcio di rigore per un fallo su Traverso, l’azione prosegue e la difesa salva in corner su Repetto

1’ Inizia la super sfida







PRIMO TEMPO

Sfida di alta classifica al "Faraggiana" di Albissola Marina, i padroni di casa dell'Albissole ospitano la capolista Sestrese Bor. ancora imbattuta in questo campionato. La formazione di mister Cattardico è lanciatissima e arriva dalla fondamentale vittoria di settimana scorsa nel derby contro il Savona. Momento di forma pazzesco anche per i genovesi che vogliono dare un ulteriore messaggio alle altre pretendenti.

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Bonanni, Vierci, Dorno, Diana, Macagno, Carinci.

A disposizione: Malinverni, Minuto, D'Aliesio, Apicella, Amenduni, Invernizzi, Romano, Iadanza, Cuka.

Allenatore: Cattadico.

SESTRESE BOR.: Sias, Maresca, Agostini, Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Cafarotti, Traverso, Moretti, Scalzi.

A disposizione: Rainone, Garbellini, Carminati, Galatolo, Damonte, Lunardi, Kadrija, Trevisano, Bruzzone.

Allenatore: Valmati.

Arbitro: Marchetti di Chiavari.

Assistenti: Sorace di Genova e Pasquariello di Novi Ligure.