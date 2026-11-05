Calcio | Eccellenza. Albissole e Golfo Paradiso si rincorrono, il recupero regala un punto a testa

E' un punto che sa di occasione persa quello raccolto dall'Albissole ieri sera contro il fanalino di coda Golfo Paradiso. I ceramisti si sono fatti raggiungere due volte, seppur nel finale gli ospiti abbiano avuto le opportunità per conquistare l'intera posta in palio.

I padroni di casa partono meglio e al 16' trovano il vantaggio con una prodezza di Freccero, bravo a sorprendere Balducci con un lob scagliato praticamente da centrocampo. Poco dopo l’Albissole deve fare i conti con l’infortunio di Chiarlone, uscito in barella per un colpo al volto e sostituito da Francesco Bonanni.

Gli ospiti ne approfittano e al 26' impattano: Tussellino raccoglie un traversone e colpisce al volo, con una deviazione che beffa Pastorino. Il nuovo sorpasso arriva al 38', quando Freccero viene atterrato in area e Barisone dagli undici metri infila la porta di Balducci. Ma prima dell’intervallo la Golfo trova ancora il pari: al 45' Boggian incorna un cross dalla destra, sorprendendo Pastorino.

Nella ripresa i ceramisti cercano il successo con insistenza. Balducci devia in corner un tiro dalla distanza di Vierci, poi si ripete su un tentativo dal limite, mentre al 82' il palo interno nega il gol a Fossati, con la palla che percorre tutta la linea di porta. La Golfo rischia di segnare al 70' con Costa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale gli ospiti si affacciano ancora: Pastorino salva su Tussellino e, nei minuti di recupero, Pomo sfiora il colpaccio con una conclusione dal limite che va di poco fuori.

Il pareggio non sposta sostanzialmente la graduatoria di entrambe le squadre. Primo punto stagionale per la Golfo, mentre l'Albissole resta penultima con cinque punti,



Albissole: Pastorino, Barisone, Decerchi, Chiarlone, Freccero, Pare, Vierci, Turone, Cuka, Fossati, Bonanni C.

A disposizione: Pusceddu, Berbaldi, Minuto, Basso, Rolandi, Vignaroli, Campelli, Bonanni F., Gulii.

Allenatore: Cattardico.



Golfo Paradiso: Balducci, Thiam, Robotti, Guidotti, Pomo, Sofato, Tussellino, Zanoli, Boggian, Sighieri, Maccaferri.

A disposizione: Parodi, Fossati, Chiappini, Nalbone, Castellini, Chaves, Punzo, Petitti, Costa.

Allenatore: Di Spirito.



Arbitro: Magaglio di Imperia,

Assistenti: Fantino di Savona e Monaci di Genova



