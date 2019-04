La Pallacanestro Alassio vince il Torneo Under 17 a Dogliani nel cuneese

Bella esperienza e gradino più alto del podio per la Pallacanestro Alassio nel 1° Torneo Fruttero a Dogliani in provincia di Cuneo.

Al mattino sono in previsione le due semifinali e dopo che la Pallacanestro Farigliano supera il Basket Finale è il turno dei gialloblu che giocano con Sba Asti. La partita non è facile ma grazie ad una gara condotta con alta intensità i gialloblu vincono conquistando l’accesso alla finale.

Le quattro squadre partecipanti al torneo si ritrovano tutte in trattoria a mangiare e nel pomeriggio è tempo di finali,

Il Finale supera Asti per il 3°-4° posto aumentando il divario dopo l’intervallo lungo.

Nella finalissima i gialloblu affrontano la compagine di casa, Pallacanestro Farigliano, e giocano un’ottima partita vincendo con buon margine e aggiudicandosi il 1° posto di questo bel torneo.

“Abbiamo affrontato un campionato Under 18 in Liguria interamente sotto leva e oggi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci contro squadre di leva riuscendo ad avere la meglio. Ringraziamo la Pallacanestro Farigliano per l’invito contenti di aver giocato in una bella palestra e in una cittadina molto conosciuta in ambito enogastronomico, Dogliani. Complimenti ai nostri ragazzi che nel corso della stagione sono migliorati molto e questo primo posto è il giusto riconoscimento all’impegno che ci hanno messo da settembre in avanti”.

Classifica finale

1° Pallacanestro Alassio

2° Pallacanestro Farigliano

3° Finale Basket

4° Sba Asti